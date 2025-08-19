Что носить вместо джинсов: стильные альтернативы

Джинсы давно стали чем-то вроде модной униформы. Это повседневная одежда, которая, впрочем, занимает серьезное место в гардеробах модниц и модников по всему миру.

Тем не менее, для действительно стильного вида эксперты советуют добавлять в свой шкаф и хотя бы 2-3 варианта альтернативы джинсам. И издание Who What Wear решило рассказать, что будет модно носить вместо них этой осенью.

Классические брюки

Пожалуй, самый простой вариант – это замена джинсов на пару классических брюк. Они являются изысканной альтернативой денима, но благодаря современным стилистическим приемам их можно надевать как для официальных, так и для повседневных случаев. А значит это не менее универсальный предмет гардероба.

Юбка А-силуэта

Такая юбка будет одновременно комфортной и элегантной. Для повседневной носки сочетайте ее с простой футболкой и балетками, а для более формального случая комбинируйте такую юбку с изысканными блузками и обувью на каблуках.

Кожаные брюки

Как только начинает холодать, кожаные брюки превращаются в лучшую и более дерзкую альтернативу джинсам. Это такой универсальный элемент, который легко можно сделать более нарядным или повседневным с помощью других предметов в образе.

Юбка в бельевом стиле

Бельевой стиль остается с нами. И юбки, которые напоминают низ ночной рубашки на самом деле являются более универсальным выбором, чем может показаться на первый взгляд. Они хорошо сочетаются с трикотажем и с более изысканными вариантами верха.

Шелковые брюки

Классические синие джинсы, как известно, трудно превратить из дневного образа в вечерний, но существует альтернатива действительно способная на такую метаморфозу. Шелковые брюки можно надевать как для официальных, так и для неофициальных случаев. Носите их с футболкой и кроссовками для повседневных дней и замените их на туфли на невысоком каблуке и атласный топ для вечерних выходов.

Юбка мини

На противоположном конце модного спектра находится другой самый популярный стиль юбки этого сезона – элегантная мини. Выбирайте модели с интересными деталями, такими как складки, асимметричные вырезы, заклепки или текстурированные отделки.

Велосипедки

Да, они возвращаются. Но не в том виде, как в 2010-х. В этом сезоне выбирайте более короткие варианты. Добавьте свободную футболку или легкий трикотажный свитер и привнесите яркий цвет через обувь и сумку.

Юбка макси

Макси-юбки снова в тренде в этом году. Обычно их считают или слишком пляжным или слишком формальным предметом одежды. Но все зависит от того, как вы стилизуете такую вещь.

Хлопковые брюки

Легкие, удобные и чрезвычайно универсальные, эти комфортные брюки значительно отличаются от жесткой посадки джинсов. Выбирайте классический крой, отличный фасон с широкими штанинами, или расслабленную модель с поясом на завязках.

