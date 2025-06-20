Забудьте о белых футболках на лето: какой изящный цвет выбрали Зои Кравиц и Джулианна Мур

Белая футболка – классика, которая оставалась неизменным символом летнего стиля на протяжении десятилетий. Простота и универсальность сделали ее базовым элементом гардероба.

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Однако в 2025 году модные акценты смещаются: белый отступает, а на его место уверенно приходит новый нейтральный лидер. Эксперты рассказали, какой базовый цвет выбирают ведущие дизайнеры и селебрити.

Серые футболки стали неожиданным, но логичным продолжением тенденции на минимализм и сдержанную элегантность. Они выглядят более изысканно и легко сочетаются с широкой палитрой вещей: от денима до льняных костюмов. Звездные примеры это лишь подтверждают.

Зои Кравиц на днях была замечена в Нью-Йорке в серой футболке с круглым вырезом, дополненной велосипедными шортами, дизайнерскими шлепанцами и черной банданой. Ее образ – пример баланса между функциональностью и модной уверенностью. Актриса продемонстрировала простой стиль, показывая, как один базовый оттенок может задать тон всему образу.

Джулианна Мур тоже выбрала серую футболку в паре с белыми джинсами, туфлями на каблуках и очками в стиле "кошачий глаз". Ее вариант – городская элегантность с легким намеком на ретро. Обе актрисы выбрали классический крой с округлым воротником, подходящий к любому типу фигуры.

Серая футболка – новое видение нейтральности, адаптированное к современному ритму жизни. Она практична и добавляет глубины и стилистической выразительности.

Белая футболка останется в гардеробе, как основная база. Но если вы ищете что-то современное, универсальное и менее очевидное - попробуйте серый. Этим летом именно этот цвет задает тренды.

Современная мода – не только о брендах и цветах сезона, но и о чувстве баланса. В сети завирусилось 7-балльное правило, которое позволяет собрать продуманный, стильный, но ненавязчивый образ. Подробнее – читайте в материале.

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