Юбки, которые были в моде в 2000-х, вернулись на модные подиумы

Юбки на низкой талии, которые были на пике популярности в начале 2000-х, триумфально вернулись на подиумы. В этом сезоне дизайнеры снова сделали ставку на сдержанный силуэт, который когда-то обожали Бритни Спирс и Пэрис Хилтон.

Длина миди и пояс, красиво лежащий на бедрах, все чаще можно увидеть не только в офисах, но и на улицах модных столиц. О возвращении тенденции рассказали редакторы глянца Vogue.

В 2000-х юбки на низкой талии считались символом свободы и дерзости. Их носили с короткими футболками, цепочками на талии и блестящими ремнями.

Новое поколение модниц переосмыслило этот тренд. Теперь вместо чрезмерной откровенности дизайнеры предлагают сочетать такие юбки с рубашками оверсайз, свитерами или жакетами.

Особую популярность получили джинсовые, сатиновые и костюмные варианты. Они выглядят современно, но отдают дань ретро-стилю.

В этом сезоне дизайнеры выбирают приглушенные оттенки — серый, бежевый, шоколадный, графитовый, а также возвращают в моду металлизированные ткани и блестящие вставки, отсылающие к эстетике ночных клубов 2000-х. Такие модели легко сочетаются и с классическими рубашками, и с мягкими трикотажными топами.

Эксперты прогнозируют, что юбки до колен на низкой талии вытеснят мини и макси длину. Сдержанный силуэт добавляет женственности и изысканности образу, но вместе с тем подчеркивает изгибы фигуры.

