Кто кого копирует? 5 образов Меган Маркл и Мелании Трамп, невероятно похожи между собой. Фото

На первый взгляд, герцогиня Сассекская Меган Маркл и Мелания Трамп, 45-я первая леди США – люди из разных миров. Одна – супруга принца Гарри, и соответственно представляет британскую королевскую семью, а другая – супруга американского политического лидера и 45-го президента США Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в 2024 году. Что общего может быть между этими леди? Их объединяет то, что обе работали в модельной индустрии. Кроме того, они обладают безупречным чувством стиля: умеют адаптировать модные тренды под свою фигуру и цветотип.

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку образов Меган Маркл и Мелании Трамп, которые докажут, что они – "близнецы по стилю". Проверьте, замечали ли вы сходства в их приемах стилизации.

1. Молочные платья

В феврале 2019 года герцогиня Сассекская и ее муж прибыли с официальным визитом в Марокко. На Меган было платье молочного цвета с рукавами-накидками от бренда Carolina Herrera, декорированное едва заметными синтетическими драгоценными камнями. Наряд гармонично сочетался с цветом ее кожи и мягко подчеркнул черты лица. В том же году, но в декабре, Мелания Трамп появилась на публике в схожем изделии. Она в Белом доме посетила традиционный рождественский Бал Конгресса, одета в молочное платье от Reem Acra, декорированное драгоценными камнями, и с рукавами-накидками. Чтобы не перегружать образ, жена Дональда Трампа сделала нюдовый макияж и слегка накрутила волосы.

2. Серые пальто

Даже минималистичные образы могут выглядеть эффектно и подчеркивать высокий статус. В этом точно разбираются Меган Маркл и Мелания Трамп. Так, первая в апреле 2018 года посетила утреннюю службу по случаю Дня АНЗАК (национальный день памяти в Австралии и Новой Зеландии), одета в черную водолазку, широкополую шляпу, серое двубортное пальто от Matthew Williamson с большими лацканами и двойными карманами, и обута в туфли-лодочки. А в мае 2020-го первая леди США появилась на публике в образе с похожими, как у Меган, деталями. В отличие от герцогини, на Трамп было клетчатое, а не монохромное пальто, а также черное платье вместо водолазки.

3. Красные макси-платья

В июне 2019 года Мелания Трамп в Лондоне посетила особняк Винфилд-хаус, одета в изящное красное платье с рукавами-кейп от бренда Givenchy, которое стилизовала туфлями в тон и серьгами с бриллиантами. Через год Меган Маркл в почти идентичном наряде от Safiyaa, но с более короткими рукавами и другой горловиной, появилась на Музыкальном фестивале Маунтбеттен (в Королевском Альберт-холле искусств и наук). Свой лук она завершила лаконичными красными серьгами, атласной сумкой и красными туфлями.

4. Шляпы в цвете шампань

Герцогиня Сассекская и первая леди США – ценители элегантных головных уборов от бренда Philip Treacy. Об этом свидетельствуют их почти идентичные шляпки, так называемые slice hats, которые они "выгуляли" во время публичных выходов: Меган – в 2018 году на праздновании 70-летия Чарльза III, а Трамп – в 2019-м, по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны Обратите внимание: обе леди создали монохромные луки, а волосы собрали в пучок. И даже серьги выбрали похожие по форме.

5. Платья-тренчи

Когда были актуальны платья-тренчи без рукавов, обе знаменитости охотно их носили. В 2018 году Меган Маркл в этом изделии прибыла на выставку, посвященную столетию со дня рождения экс-президента Южно-Африканской Республики Нельсона Манделы. Свой образ она стилизовала клатчем и туфлями в тон наряда. А вот жена Дональда Трампа надела похожее платье от бренда Dior в 2020 году, когда пришла на празднование Национального дня молитвы в Белом доме. Завершила лук тонким поясом на талии и туфлями Christian Louboutin из змеиной кожи.

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