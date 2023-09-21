Вы их наденете сотни раз: топ-10 антитрендовых вещей, которые стоит иметь в гардеробе

Изменчивая мода редко бывает благосклонна к одежде, которую годами стилизуют в разных образах. Иногда базовые вещи становятся настолько популярны, что теряют свою актуальность и становятся антитрендами. Однако этот процесс занимает определенное время, ведь отказаться от любимых джинсов и рубашек, которые были в моде многие сезоны, не так легко.

Редакторы Who What Wear назвали вещи, которые из-за своей распространенности уже считаются слишком простыми, однако остаются стильными. Их еще можно надеть сотни раз перед тем, как модная индустрия беспощадно и окончательно заклеймит эти базовые элементы гардероба "антитрендами" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Белая рубашка

Нет более универсальной вещи, чем белая рубашка, которая одинаково красиво смотрится с джинсами, юбкой, брюками и платьем. Сейчас такой деталью никого не удивишь, но она все еще выглядит стильно.

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Серьги-кольца

Массивные серьги-кольца в золоте или серебре были стильными акцентными деталями в образах несколько лет, но сейчас уже не смотрятся оригинально. Впрочем, отказываться от них пока не стоит.

Юбка ниже колен

Классическая юбка, достигающая икр, – это бессмертная классика, редко выглядящая неудачно. Однако из-за своей универсальности она утратила интересный вид.

Трикотажное платье

С наступлением холода трикотажные платья снова стали часто появляться на улицах городов. Такой наряд до сих пор остается практичным и универсальным, однако уже, к сожалению, не модным.

Тренч

Если рассматривать эту верхнюю одежду индивидуально, она будет стильно смотреться на любой моднице. Однако, обратив внимание, что каждая третья женщина, а часто и мужчины, осенью одеваются в одинаковые коричневые модели, возникают противоречивые мысли. Никто не хочет сливаться с толпой, поэтому популярные тренчи многим кажутся антитрендом.

Жилет

С одной стороны, жилет – это деловая классика, существующая вне времени. С другой – стилизовать его в обыденном образе уже не модно, поэтому с этим следует быть осторожным.

Массивные лоферы

Лоферы каждые несколько сезонов становятся актуальными и снова пропадают с полок магазинов. Сегодня они могут выглядеть немодно, но через год можно смело надевать их с любимым образом. Поэтому выбрасывать качественную и хорошо сохранившуюся обувь не стоит.

Вязаные кофты

Анализируя трендовость вязаного верха, всегда следует учитывать актуальность кроя и фасона. Кроме этого, мелкая вязка уже давно считается антитрендом, тогда как большая – еще сразится за место под солнцем.

Кожанка

Кожаные куртки постигла та же участь, что и бежевые тренчи. Очень редко можно увидеть действительно уникальный дизайн, модель с кастомизацией и нетипичные цвета. В общем, черная байкерская куртка еще не выглядит нелепо, но интересный образ с ней уже не получится.

Нюдовый костюм

Стильный костюм-двойка молочного, коричневого, бежевого или песочного цвета будет уместно смотреться на работе или во время деловой встречи. Однако носить его на вечерние мероприятия или прогулки не стоит, потому что скучные цвета уже медленно начинают надоедать и выходить из моды.

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