Вульгарные 'голые' образы, платье 'вырви глаз' и помятые простыни. 10 модных провалов Critics Choice Awards 2024

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград Critics Choice Awards 2024, начавшаяся блестящей красной дорожкой. Самые известные имена Голливуда продемонстрировали свои модные образы.

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Однако по классике жанра, среди них нашлись и непонятные луки, пишет Daily Mail. От слишком обнаженных платьев до причудливых аксессуаров – подборка из 10 самых плохих образов красной дорожки Critics Choice Awards 2024.

Билли Айлиш

Билли Айлиш известна тем, что выходит за модные рамки, однако в этот раз она привлекла внимание общественности причудливым многослойным ансамблем. Он состоял из черного корсетного платья, одетого на длинную белую рубашку. Певица также добавила маленькие солнцезащитные очки.

Джулианна Мур

Актриса Джулианна Мур позировала перед фотографами в смятом фиолетовом платье без бретелей, которое выглядело так, будто его запихнули в сумку, чтобы донести до церемонии.

Эшли Мадекве

Британская актриса Эшли Мадекве нарядила платье в стиле цирковой эстетики. Мини-платье без бретелей имело желто-сиреневый узор, а глубокое декольте было украшено яркими розово-серебристыми деталями.

Мелора Хардин

Тем временем звезда "Офиса" Мелора Хардин полностью промахнулась с костюмом в леопардовый принт. Она соединила его с белой рубашкой в стиле смокинга, расстегнутой на груди, демонстрируя бюстгальтер.

Трейлор Говард

Трейлор Говард выбрала крайне смелый образ, нарядив полупрозрачное черное платье. Тело актрисы просвечивалось через ткань.

Перри Немироф

И хотя черно-белый можно было часто увидеть на красной дорожке, продюсер Перри Немироф выбрала неудачное сочетание классических цветов. Звезда надела объемные темные брюки, которые вполне могли уместить еще троих человек. В образ Немироф добавила белый текстурированный топ и блестящие подтяжки, создавая впечатление, что она вышла из музыкального клипа 90-х годов.

Грета Гервиг

Режиссер "Барби" Грета Гервиг была в огромном белом платье, которое выглядело так, будто звезда засунула несколько помятых простыней под длинную белую футболку.

Бел Поули

Актриса Бел Поули также выбрала белое платье, в котором, в частности благодаря добавлению галстука-бабочки, она выглядела несколько как директор цирка.

Брит Марлинг

Между тем, ярко-желтое платье Брит Марлинг имело причудливый силуэт, создававший странный контур, когда она поворачивалась набок – тогда как дизайн без бретелей выглядел так, будто одежда могла в любой момент упасть.

Келти Найт

Еще одной гостьей, которая решила слишком обнажиться на красной дорожке, была Келти Найт. Она нарядила красную кружевную юбку, выставившую ее черное нижнее белье на показ, а также довольно странно слилась с ковром под ее ногами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о Марго Робби, Дженнифер Энистон, Эмили Блант и Риз Уизерспун, ставших звездами красной дорожки на Critics Choice Awards 2024.

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