Всегда идеальна. В чем секрет стиля и красоты Анджелины Джоли, которой исполнилось 49 лет

Американскую актрису Анджелину Джоли неоднократно называли самой красивой женщиной планеты и beauty-иконой. Ее вид всегда идеален: волосы безупречно уложены, а макияж подобран под наряды.

4 июня актриса отмечает свой день рождения. Анджелине Джоли исполняется 49 лет. Сегодня OBOZ.UA разбирался, какие же секреты красоты и стиля ее всегда идеального образа.

Быть собой. Всегда.

Анджелина Джоли не боится нарушать правила моды и не задумывается, будет ли ее образ вписываться в какие-то рамки. Наверное все началось еще в молодости. По мнению актрисы, именно ее подростковый бунтарский период помог ей стать воплощением элегантных образов и амбассадором "тихой роскоши".

"В молодости я была довольно угрюмой. Я была панком, а не популярным ребенком – ходила по магазинам, резала вещи, прожигала в них сигаретами маленькие дырочки. Это был подростковый возраст и я бы не променяла его ни на что другое. Возможно, эта часть меня хочет дать отпор", – говорит она об эволюции своих образов.

Даже простой пучок может быть чрезвычайно сексуальным.

Главное, чтобы эта прическа подходила к общему образу. То есть, он должен быть впечатляющим. Тогда и пучок будет сексуальным, потому что он не будет перегружать образ, а подчеркивать его, добавляя естественности.

Следуйте примеру Джоли. Если вы одеты в свое любимое маленькое черное платье, не избавляйтесь от его гламура, стремясь к сложной и изысканной прическе. Простой гладкий пучок или высокий хвост идеально дополнят ваш образ.

Минимальный макияж

Секрет всегда непревзойденного образа Джоли – в минимализме. Актриса с помощью макияжа подчеркивает естественную красоту. Ее фирменный знак – четкая подводка для глаз и простая тушь. "Я делаю либо темные глаза, либо красные губы. У меня очень полные, большие черты лица, так что если я накрашу все, то буду выглядеть немного как клоун. Это было бы просто… много и не хорошо", – говорит она.

Анджелина тоже не боится делать макияж сама, говорит, что ей важно не зависеть от визажиста. "Мне гораздо удобнее иметь только небольшой консилер для моих темных кругов. Это мое основное", – объясняет она.

Всегда использовать солнцезащитный крем

По совету дерматолога Анджелина Джоли использует защиту от солнца с раннего детства. Возможно, это залог вечной молодости? Джоли говорит, что солнце не полезно для кожи в целом – с точки зрения проблем пигментации и того, что хорошо носить головные уборы, это очень важно. Она хорошо увлажняет кожу, но опять же защита от солнца защитит кожу от раннего старения.

Умение сбалансировать вещи

В апреле 2024 года Анджелину Джоли заметили на бродвейской премьере фильма "Аутсайдеры". Актриса, которая является сопродюсером сериала, была одета в элегантное золотое платье и накинула на плечи накидку. Ее сдержанный образ был дополнен массивными серьгами для невероятного результата.

В этом образе секрет прост: умение сбалансировать вещи. Когда одежда актрисы изысканна, она повышает вау-фактор памятными украшениями, и наоборот. То есть когда в образе много аксессуаров, нужно выбрать более спокойную одежду. Ведь одежда и украшения должны дополнять друг друга, а не тягаться за внимание зрителя.

Анджелина Джоли имеет свое определение красоты

"Люди, которых я считаю красивыми, это те, кто не подчиняется кому-то другому, а имеют свое мнение о том, что уместно или красиво. Меня всегда привлекали люди, уникальные, разные и просто собой. Мне становится немного грустно, когда я вижу, как кто-то не может жить в собственной коже и не чувствует себя в ней комфортно. В обществе есть много вещей, заставляющих людей чувствовать себя так", – сказала актриса в одном из своих интервью.

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