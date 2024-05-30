Носила мужскую одежду и положила начало тренду на боб. Интересные факты о Жанне д'Арк, которые вы могли не знать

Жанна д'Арк – одна из самых известных героинь в истории, широко разрекламированная мученица, которую католическая церковь сожгла на костре 30 мая 1431 года. За свою короткую жизнь она успела спасти Францию и обрести "славу" колдуньи. Но спустя годы все же была оправдана и в 1920 году канонизирована как покровительница Франции.

Даже сегодня, спустя несколько столетиий после ее смерти, имя Жанна д'Арк остается мгновенно узнаваемым не только во Франции, но и во всем мире. OBOZ.UA подготовил для вас подборку интересных фактов о жизни и смерти национальной героини Франции.

Жанна д'Арк имела несколько разных имен

Настоящее имя, которое ей дали при рождении, остается чем-то вроде загадки. В городе Домреми, где она родилась, женщина была известна как Джеанетт, в то время как другие записи свидетельствуют о том, что ее имя изменилось на Жанна д'Арк, Жанна Тарк, Жанна Роме и Жанна де Вутон. Во время подготовки к судебному процессу она вспомнила свое имя "Жанна ла Пусель", которое переводится как "Жанна, служанка". Возможно, ее имя было Жанна Дарк или Жанна Тарк, в честь отца, поскольку апострофы не использовались в 15 веке.

Жанна д'Арк была бунтаркой

Девушка считала себя непохожей ни на одну другую женщину своей эпохи. Она носила мужскую одежду, которая позволяла ей руководить армией мужчин в битве, и коротко подстригла волосы в фирменный боб, который сегодня ассоциируется с французскими женщинами. В 1909 году известный парикмахер месье Антуан даже утверждал, что Жанна д'Арк была его величайшим вдохновением, когда он начал стричь женские волосы в прическу "каре".

Колдунья или психически больная?

На суде Жанна гласила, что когда ей было 13 лет, она стала видеть видение и слышать голоса. Одним из таких видений, которые она увидела, был Архангел Михаил в окружении ангелов, которые, по ее словам, явились ей в саду отца. Д'Арк говорила, что продолжала видеть видения святого Михаила до конца жизни, а также святой Екатерины и святой Маргариты. Жанна утверждала, что эти небесные голоса поручили ей помочь французской короне отвоевать территорию у англичан во время Столетней войны. Она верила, что имеет божественную миссию. Однако современные врачи предполагают, что такие невероятные видения могли быть вызваны наличием одной из психических болезней, вызывающих галлюцинации или бред, включая мигрень, биполярное расстройство или поражение мозга.

Едва не погибла во время боя

Хотя Жанну помнят как бесстрашного воина и считают героиней Столетней войны между Францией и Англией, она действительно никогда не участвовала в битвах и не убивала противника. Жанна д'Арк была стратегическим планировщиком сражений, мотивировала военных, руководила войском. Но это не сделало ее защищенной от травм. Во время одного насыщенного боя в окопах ее поразила стрела, пронзившая ее между шеей и плечом. Всегда бесстрашный лидер, она снова вернулась к исполнению своих обязанностей на последних этапах битвы, став свидетелем момента, когда англичане наконец-то отступили, оставив французов с победой.

Помогла Карлу VII занять престол, но он не спас ее от смерти

Жанна д'Арк убедила принца Карла Валуа позволить ей смело возглавить французскую армию в Орлеан в 1429 году, где она одержала триумфальную победу над Англией, будучи всего лишь 19-летней девушкой. Во время коронации Карла VII Жанна стояла вблизи короля с флагом в руках. Однако через некоторое время окружение короля стало пугать его, что Жанна отнимет власть у него. И когда Жанна попала под городом Компьен в плен к бургундцам, а те продали ее англичанам, Карл ничего не сделал, чтобы освободить ее. Французский король VII не был слишком убежден ее заявлениями о видении и не пытался вести переговоры о ее свободе, бросив ее на произвол судьбы. Долгие месяцы Жанна провела в тюрьме. Ее держали в железной клетке, с цепью на шее и ногах. Чтобы очернить ее в глазах французов, ей приписали связь с дьяволом. Судили ее французские епископы, перешедшие на сторону англичан. В мае 1431 года Жанна была сожжена заживо на центральной площади города Руана.

Спустя всего 25 лет, перед своей смертью король Карл VII снял все обвинения с Жанны д'Арк. Ведь если приговор остался бы в силе, это означало бы, что своей короной Карл был обязан колдунье.

В настоящее время Жанна д'Арк – национальная героиня Франции

Сегодня же французы считают Жанну д'Арк своей национальной героиней, поскольку она являлась ключевой фигурой, способствовавшей объединению страны и изгнанию иностранных войск. Ее подвиги стали символом силы воли и патриотизма, что помогло сформировать национальную французскую идентичность. Ее память ежегодно чтят во Франции, в частности, на ее родине Домреми и в Орлеане, где она сыграла ключевую роль в снятии осады.

Образ спасительницы Франции является символом возрождения национального самосознания и отнюдь не ассоциируется с кровью и убийством, поскольку Жанна д'Арк была вдохновительницей, а не солдатом. Ее судьба не оставила безразличными многие поколения художников, посвятивших ей свои творения. О ней писали такие известные драматурги как Уильям Шекспир и Джордж Бернард Шоу, и она была изображена в бесчисленных произведениях искусства как символ героизма, веры и национальной гордости. Ее история продолжает вдохновлять художников и писателей по сей день, обеспечивая сохранение его наследия благодаря различным формам художественного выражения.

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