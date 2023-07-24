Вирусный макияж 'летучая мышь' покорил TikTok: в чем секрет и как повторить. Фото и видео

Макияж глаз играет ключевую роль в создании уникального и привлекательного образа. В последнее время одной из самых популярных и эффектных техник макияжа стала так называемая "летучая мышь".

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Этот стильный и соблазнительный образ добавляет драматизма и элегантности, подчеркивая естественную красоту глаз. OBOZREVATEL рассказывает в чем секрет этого макияжа и как его повторить.

Шаг 1: Подготовьте веки

Начните с подготовки век. Очистите кожу и нанесите основу под тени для век, чтобы макияж оставался стойким. Если у вас веки склонны к жирности, слегка припудрите их, чтобы предотвратить смазывание.

Шаг 2: Нарисуйте линию

Начните с внутреннего уголка глаза и проведите тонкую линию подводкой вдоль линии роста ресниц. Затем решите, какой длины вы хотите, чтобы было "крыло". Под "крыльями летучей мыши" подразумевается, что линия должна быть направлена ​​вверх, к внешнему уголку глаза.

Шаг 3: Маркировка точки "крыла"

Чтобы получить идеальную форму "крыла летучей мыши", отметьте точку, в которой вы хотите, чтобы оно было. Линия "крыла" должна быть продолжением нижней линии.

Шаг 4: Присоединение к линии

Отметив точку "крыла", соедините ее с линией подводки на верхнем веке. Создайте четкую и плавную линию, постепенно утолщая ее к внешнему уголку глаза.

Шаг 5: Заполнение пространства

Теперь, когда у вас есть контур "крыла", заполните пространство между верхней линией и кожей на веке. Используйте подводку для глаз или тени для век, чтобы заполнить это пространство. Убедитесь, что цвет распределен равномерно, а линия "крыла" тщательно прорисована.

Шаг 6: Коррекция

Убедитесь, что линии симметричны на обоих глазах. Если вам нужна коррекция, аккуратно подкорректируйте их с помощью ватного диска со средством для снятия макияжа или аппликатора, смоченного в мицеллярной воде.

Шаг 7: Завершите макияж глаз

Чтобы завершить эффект "крыла летучей мыши", сделайте остальную часть макияжа глаз. Нанесите свои любимые тени для век, накрасьте ресницы тушью и подчеркните брови, чтобы придать им красивую форму и четкость.

Макияж глаз "крылья летучей мыши" – идеальная техника для тех, кто хочет дерзкого и феноменального образа. Практикуя эту технику и экспериментируя с разными продуктами, вы можете получить разные варианты "крыльев летучей мыши", адаптируя их к своему стилю и случаю. Важно набраться терпения и не бояться экспериментировать, чтобы открыть собственное уникальное видение.

Как писал OBOZREVATEL, последние несколько сезонов самым трендовым макияжем остается так называемый clean girl, суть которого заключается в максимальной естественности, будто на вас совсем нет косметики. Именно поэтому его еще называют "макияж без макияжа". Главные особенности "чистого" мейкапа – это натуральность, сияющая и гладкая кожа, нейтральная цветовая палитра, спокойствие, минимализм и глянцевый эффект.

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