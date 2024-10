Виктория Бекхэм назвала цвет маникюра, который никогда не сделает, и рассказала о своих любимых оттенках.

Черный маникюр популярный среди женщин, ведь его считают классическим и универсальным. Однако известная британская икона моды Виктория Бекхэм не разделяет распространенное мнение, поэтому не красит ногти темным лаком.

Редакторы сайта Who What Were спросили у звезды о ее предпочтениях в маникюре. Виктория Бекхэм поделилась любимыми цветами ногтей, которые являются прекрасной альтернативой черному.

Молочный

Цвет, который актуален постоянно и подходит под любой образ. Виктория Бекхэм неоднократно выбирала этот оттенок лака.

Темно-коричневый

"Если я собираюсь делать новый маникюр, то предпочту шоколадно-коричневый", — рассказала Виктория Бекхэм. "Нюд тоже выглядит великолепно. Но только не черный, этот цвет мне не очень нравится".

Бледно-розовый

На странице певицы в Instagram есть множество фотографий именно с бледно-розовым маникюром. Это и неудивительно, ведь нежный оттенок сочетается со всем и всегда выглядит шикарно.

Темно-красный

Еще один любимый цвет певицы. Красный является трендом этой осени, поэтому, если хочется чего-нибудь яркого, вы смело можете выбрать вишневый или бургунди.

