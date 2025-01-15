В свитере и пальто: Зеленская показала редкий расслабленный образ, который легко повторить. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с двумя семьями, которые потеряли свои дома из-за российских обстрелов на Херсонщине. Она продемонстрировала редкий расслабленный образ, который легко можно повторить.

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Зеленская выбрала серый свитер свободного кроя с V-образным вырезом, а под него она надела белую футболку. Соответствующие снимки опубликованы в официальном Telegram-канале первой леди.

Лук она дополнила черными брюками с завышенной талией, аккуратными серебряными серьгами-кольцами и часами. Свитер первая леди заправила в штаны, а волосы собрала в низкий хвост. На улицу жена президента Украины Владимира Зеленского надела серое пальто оверсайз.

Примітно, що здебільшого стилістка Зеленської підбирає їй суворі, офіційні луки, тому побачити першу леді в сверті, футболці та інших розслаблених і неформальних речах – це рідкість.

Найчастіше так вона одягається саме до дітей. Варто відзначити, что сірий, якому віддала перевагу Зеленська, є досить базовим кольором, але через білу футболку з-під низу аутфіт мав сучасніший вигляд.

"Две большие приемные семьи, которые потеряли дома на Херсонщине, теперь будут жить в новых домах, построенных при финансировании правительства Эстонии через Эстонский центр международного развития, – сообщила Зеленская. – ESTDEV – партнер Фундации в проекте "Адрес детства". Центр профинансировал строительство дома для семьи Мельников из Донецкой области, которую мы заселили весной 2024 года. И это первый наш международный партнер, который самостоятельно масштабирует проект в Украине для больших приемных семей, которые потеряли собственное жилье".

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