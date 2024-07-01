В моду вернулись тонкие брови: как правильно их оформить

Тренды 90-х вернулись. На смену четкому контурингу пришел сияющий натуральный макияж с выраженным румянцем, а эпоха густых бровей уходит в прошлое. Еще несколько лет назад трудно было представить, что тонкие брови когда-нибудь снова станут популярны – но это произошло.

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Визажисты отмечают, что возвращение тренда на тонкие брови не означает, что нужно сразу брать пинцет и выщипывать то, что так тщательно отращивали, подчеркивали и дорисовывали последнее десятилетие. Речь прежде всего об актуальном макияже, что подчеркнет красоту вашего лица и не будет создавать столь выразительные перегруженные акценты.

Идеальные брови

Когда мы говорим "тонкие брови", не стоит сразу говорить категорическое "нет" и представлять те тонкие ниточки, которые когда-то оставались на лицах после тщательного выщипывания. Известная визажистка Мелисса Гуркман говорит, что речь о более натуральном и мягком подходе к четким, скульптурным бровям.

В 90-х годах многие ошибались с тенденцией: они меняли форму своих натуральных бровей вместо того, чтобы использовать правильные техники макияжа. Из-за чрезмерного выщипывания волосков для достижения желаемого эффекта пришлось столкнуться проблемы с отрастанием бровей. С возвращением трендов 90-х следует, прежде всего, изменить подход к макияжу.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Если у вас от природы более густые брови – особенно если вы отращивали их в течение некоторого времени – не тянитесь к пинцету. Возьмите ножницы.

"Расчешите брови вверх и наружу и обрежьте лишнюю длину в верхней части брови", – посоветовала Гуркман. Выщипывание может повредить волосяной фолликул и замедлить рост бровей.

Шаг 2. Не заполняйте и не затемняйте основание брови, поскольку это только усугубит общий макияж. Просто выровняйте тон и добавьте немного длины к концу брови, прямо к виску.

Шаг 3. Нанесите гель для бровей. Можно выбрать более светлый оттенок, чтобы не создавать слишком выразительные темные акценты.

Шаг 4. Выделите надбровную кость. Для этого используйте хайлайтер и консиллер. Кремовый хайлайтер в отличие от пудры имеет способность покрывать волоски под собой, тогда как порошковые формулы этого не делают. Вы также можете использовать консилер для получения подобного эффекта.

Кстати, примерно в возрасте 40 лет брови начинают истончаться, поскольку у мужчин снижается уровень тестостерона, а у женщин – эстрогена, влияющих на циклы роста волос и структуру фолликулов. Как улучшить тонкие брови – читайте в материале.

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