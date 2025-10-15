MAZINI празднует 10 лет: дебют на Неделе моды в Париже

В этом сезоне Парижская неделя моды удивила многих – настоящая мода, кажется, вышла за пределы официального расписания. В частных отелях, старинных салонах и художественных пространствах появлялись показы, которые возвращали ощущение аутентичности и настоящей красоты. Именно там, среди самых интересных off-schedule дизайнеров, мир впервые увидел новую коллекцию украинского бренда MAZINI SS 2026.

Презентация состоялась в Hôtel de Maison, легендарном дворце, где более тридцати лет работал Карл Лагерфельд. Локация стала идеальным фоном для дебюта бренда – сочетание истории, элегантности и современной женской силы. На показе присутствовали известные блогеры и представители международной прессы, пишет пресс-служба бренда.

Коллекция как отражение десятилетия

MAZINI SS26 – это итог десятилетнего пути бренда, который родился в Украине с идеи создавать элегантную деловую одежду для уверенных женщин и постепенно вырос в международную историю о стиле, стойкости и женском достоинстве.

В новой коллекции соединились два ключевых цвета: белый – символ чистоты, обновления и внутренней гармонии, и красный – энергии, страсти и жизни.

"Эта коллекция – празднование нашей ДНК. Мы собрали самые знаковые элементы MAZINI: четкие силуэты костюмов, воплощающие уверенность, совершенная форма, архитектурный крой, идеальный баланс между строгостью и легкостью", – делится креативный директор бренда Мария Мазина.

Натуральность, архитектура и сознательный выбор

"Для создания коллекции мы использовали только натуральные материалы – органическую шерсть с шелком, чистый натуральный шелк и хлопковый твид. Эти ткани позволяют создавать архитектурные силуэты, сохраняя при этом легкость и комфорт".

В каждом изделии – баланс конструкции и движения, что точно отражает жизнь современной женщины: сильной, адаптивной, одновременно нежной и эмоциональной.

Париж как новое начало

"Десять лет назад мы начинали свой путь в маленьком городке в Украине. Сегодня – мы в Париже. И этот путь – заслуга каждого, кто верил, кто оставался, кто шил даже под звуки сирен. Наша команда – сердце MAZINI. Без них не было бы этой истории, этого показа, этой мечты. Мы вместе создали то, что называется любовью к делу".

Дебют в Париже стал для MAZINI не только празднованием десятилетия, но и символом возрождения и надежды – историей о том, как настоящая красота рождается из любви, единства и силы духа.

