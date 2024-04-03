Тушь будет красить в 10 раз лучше: действенный лайфхак для макияжа

Тушь станет идеальным дополнением для любого типа макияжа: от максимально нежного и натурального до ярких экспериментов. Ни один образ не будет завершен без нескольких взмахов туши.

Часто случается, что, протестировав множество популярных брендов, вы так и не получили обещанного рекламного эффекта безумного удлинения и не нашли идеального средства для ресниц. Эксперты рассказали о действенном лайфхаке, который облегчит процесс нанесения туши.

Секрет достаточно прост и совсем не нуждается в дополнительных расходах. Визажисты рекомендуют лишь немного разогреть тушь перед нанесением.

Воск в формуле немного растает, поэтому нанесение станет очень гладким и эффект будет выглядеть гораздо лучше. На ресницах не будет комочков. Кроме того, это снизит риск слипания ресниц.

Чтобы разогреть тушь, просто в течение минуты или двух прижимайте тюбик к себе. Температуры тела вполне достаточно, чтобы разогреть средство.

Эрика Смит, специалист по макияжу в Birchbox, назвала этот трюк чрезвычайно действенным. Она пояснила, что нагрев туши улучшает не только ее функциональность, но и долговечность.

"Если ваша любимая тушь начинает слипаться и ложится на ресницы комочками, немного тепла может разредить формулу до желаемой консистенции", – отметила визажистка.

Визажистка Сьюзи Ким добавила, что она предпочитает использовать фен или горячую воду для разогрева. Убедитесь, что крышка плотно закреплена и дайте тюбику постоять несколько минут в стакане с горячей водой.

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