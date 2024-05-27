Тренди педикюра 2024. Топ-8 самых модных цветов для ухоженных ножек

На улице становится все теплее, и все больше девушек и женщин переобуваются в босоножки. А значит, самое время записаться в салон на педикюр и выбрать красивый цвет ногтей на ногах.

Конечно, можно всегда рассчитывать на советы мастера, который подскажет какие цвета будут подходить вашей коже и что сейчас трендовый. Но, возможно, лучше уже самой ориентироваться в трендах и знать, какие цвета модны в этом летнем сезоне? Сегодня OBOZ.UA подготовил для вас подборку из самых модных цветов для ухоженных ножек.

Ярко-красные

Этот цвет – тренд на каждое лето. Он всегда в моде. Оттенков у красного много, поэтому остается лишь выбрать тот, который лучше всего подходит к тону вашей кожи. И к помаде и цвету ногтей на руках.

Французский педикюр

Как и французский маникюр, педикюр с французским кончиком становится все более популярным за последние несколько лет. Самый надежный вариант педикюра с классическим белым кончиком, потому что он подходит под любую одежду и образ. Однако, если хочется французский педикюр сделать более разнообразным или более ярким, всегда можно выбрать другие цвета для кончика: пастельный розовый, голубой или мятный, или яркие – красный или оранжевый.

Прозрачные чудесные

Прозрачные нюды – один из самых популярных цветов для педикюра в течение всего года, не только на летний сезон. Такой цвет выбирается обычно на несколько тонов темнее или светлее естественного цвета кожи, чтобы он выделялся, но не выглядел слишком заметно. Чудные оттенки подойдут к любому наряду, не выглядят слишком заметными, когда ногти немного отросли.

Бледно-розовые

Этот цвет подобен нюдовому, потому что он так же не выделяется и подходит к любому вашему образу. То есть это нейтральный цвет, но выглядит он чистым и изысканным.

Нейтральные коричневые

Коричневый цвет ногтей хорошо сочетается с гардеробом нейтральных цветов. Это так же один из вариантов цветов, который подходит для всех образов и любой обуви, особенно если вы не любите выделяющиеся яркие цвета. Или если вы, наоборот, предпочитаете яркие цвета обуви, то такой цвет педикюра позволит выделить саму обувь, а ногти будут лишь легким дополнением образа.

Свежий белый

Четкий белый цвет прекрасно сочетается с загорелой кожей. Поэтому его часто выбирают в отпуск или после него. А поскольку белый цвет так чист и нейтрален, он подойдет к любому цвету обуви или одежды.

Нежно-голубой

Этот цвет может быть великолепной альтернативой белому. Когда не хочется чисто белого, но душа требует нежного нейтрального цвета. Этот цвет не слишком отвлекает, но выглядит чисто и шикарно.

Неоновые цвета

Но не все любят нейтральные и нежные цвета. Именно для тех, кто любит выражать свою креативность с помощью выбора цвета для педикюра, в тренде на лето всегда остаются яркие неоновые цвета. Этот выбор цвета идеально подходит для лета и сезона босоножек.

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