Тренд весны 2026: как обновить пальто всего одним аксессуаром

Броши вернулись на подиумы и красные дорожки как один из самых актуальных аксессуаров этого весеннего сезона. Поэтому "воспоминания из бабушкиного сундука" сегодня получают новую жизнь: дизайнеры крупных брендов используют их как ключевой элемент образа, а звезды носят их на пальто, жакетах и даже платьях, чтобы добавить индивидуальности своим лукам.

Этот тренд хорошо видно на мировых неделях моды – например, во время London Fashion Week дизайнеры отмечали броши и декоративные шпильки как актуальный способ добавить изюминку к верхней одежде, пишет OBOZ.UA.

С помощью одной броши можно удачно кастомизировать обычное пальто или плащ. Вот три способа приукрасить ваш весенний наряд, чтобы придать ему уникальности.

Акцент на лацкане – классика с современным оттенком

Один из самых простых и элегантных способов – прикрепить большую декоративную брошь на лацкан пальто. Это может быть как одиночный крупный аксессуар, так и несколько маленьких в композиции. Такое украшение сделает фокус в верхней части образа, подчеркнет плечи и шею и сделает пальто ярче. Удачно подойдут классические геометрические или цветочные формы, металлические мотивы, кристаллы или жемчуг.

В свое время на красной дорожке американский дизайнер и икона стиля Эшли Олсен дополнила свое черное пальто винтажной брошью Cartier с бриллиантами и жадом, превратив базовый образ в роскошь.

Групповая композиция как трендовый арт-аксессуар

Можно создать композицию из нескольких брошей: разные формы, размеры, цвета. Это работает особенно хорошо на однотонных пальто: черных, кремовых, серых. С помощью такой системы украшений удастся превратить верхнюю одежду в персонализированный арт-объект и усилить индивидуальность стиля. К слову, броши могут размещаться не только на лацкане. Их можно крепить вдоль груди, вдоль линии воротника или даже вдоль застежки.

На Met Gala и других красных дорожках часто можно было увидеть такие "кластерные" решения, где знаменитости комбинировали классические винтажные броши с современными украшениями для создания уникального весеннего образа.

"Брошь как застежка" – функциональный fashion-хак

Еще один креативный способ освежить пальто - использовать брошь не как украшение, а как фактическую застежку. Это особенно уместно, если вы хотите, к примеру, изменить силуэт пальто, создать легкую асимметрию или оригинально зафиксировать одежду.

Брошь, которая становится застежкой, добавит акцентного элемента и будет функциональным модификатором, ведь вы буквально "перезапускаете" крой пальто. Важный совет: выбирайте броши с прочными застежками или двойными булавками, чтобы они могли удерживать ткань.

К слову, этот прием ранее активно обсуждался в fashion-среде как способ кастомизировать базовые вещи, подражая примерам дизайнерских решений, где аксессуары выполняют не только декоративную, но и конструктивную роль.

"Выбирайте место, которое не деформирует ткань, чаще всего это лацкан или верхняя часть груди. Комбинируйте разные стили брошей, если хотите создать более арт-выгляд. Помните о цветовом балансе: яркая брошь на приглушенном пальто работает лучше, чем наоборот", – советуют эксперты Monpancie.

Мода XXI века отходит от безликости унисекс-одежды и все больше говорит о персонализации: образ должен рассказывать что-то о вашей идентичности. Броши и заколки идеальный инструмент в этом контексте, ведь они легко меняются и комбинируются. Могут быть очень личными, например, подаренные кем-то или сделанные самостоятельно или на заказ, приобретенные в путешествии. Эти украшения работают на выразительность без больших вложений. И пусть этой весной ваши пальто будут сверкать индивидуальностью и стилем.

