Только не красный: какие цвета маникюра на пике моды летом 2023. Фото

Летом мы не боимся быть яркими, особенно, если едем куда-то на курорт. Загорелые руки хочется украсить неоновой сочной палитрой, чтобы общий образ выглядел эффектно и гармонично с жарким временем года. В 2023 году на пике популярности розовые оттенки, синие и голубые, которые ассоциируются с морем или безоблачным небом, а также вечно актуальная нюдовая палитра, которую можно обыграть более ярким акцентным дизайном.

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Если мы говорим о молочных, светло-розовых и бежевых цветах, то здесь вы никогда не проиграете, поскольку последние несколько сезонов в моде эстетика "чистоты", а значит и максимально нейтральный маникюр считается трендовым. Впрочем, как мы уже заметили, летом можно позволить себе быть яркой, тем более, что актуальных оттенков довольно много. OBOZREVATEL предлагает рассмотреть самые популярные, которые сделают образ свежим и интересным.

Розовый

Премьера фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях состоялась 20 июля, и за это время вы могли убедиться, что стиль "барбикор" ворвался на пьедестал первенства, обогнав других своих "коллег". Все розовое и гламурное, в меру инфантильное и в то же время очень женственное – однозначное "да" на лето-2023. Подумайте, какой нейл-арт бы выбрала Барби, и повторите его. Это не обязательно должно быть однотонное покрытие. Попробуйте сделать розовый французский маникюр, а также не забывайте о матовом покрытии.

"Морской"

Лето у многих ассоциируется с голубой палитрой, поскольку это цвет моря и безоблачного солнечного неба. Именно поэтому в это время года выигрышным вариантом будет любой оттенок синего и голубого: лазурный, аквамариновый, воздушный голубой, бирюзовый, глубокий кобальтовый и многие другие нежные и, напротив, насыщенные вариации. А если вы соскучились по морю, то сделайте дизайн с голубыми волнами и белой пеной – получится свежо и необычно.

Радуга

Не можете определиться с одним цветом? Не беда! Ничто не мешает использовать в одном маникюре несколько лаков и окрашивать каждый ноготь в свой оттенок. Главное – выбирать сочетающиеся цвета, например, пастельные, неоновые или матовые. Посоветуйтесь с мастером, он поможет подобрать оттенки, которые будут гармонировать между собой.

Актуальные орнаменты

Для летнего маникюра также стоит использовать характерные для этого времени года орнаменты, которые будут неуместно смотреться, например, осенью или зимой. К ним относятся пальмы, волны, солнечные лучи, сезонные фрукты и ягоды, такие как арбуз, клубника и вишня. Если вы боитесь слишком броского маникюра, сделайте "спокойную" бежевую основу, разместив поверх акцентные рисунки.

Ранее мы рассказывали о "клубничном маникюре", который стал хитом лета 2023. Клубничный принт на ногтях оригинально украсит любой образ. Особенно это актуально для леди, которые любят более сдержанные и однотонные аутфиты.

Также OBOZREVATEL писал, что животные принты снова ворвались в список трендов маникюра 2023 года. Актуальные идеи "леопардового" маникюра на лето 2023 – смотрите в нашем материале.

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