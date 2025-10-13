Стрижка, о которой все забыли, вернулась и стала настоящим хитом: как выглядит

Длинные волосы издавна считались символом женственности, но в 2025 году эта формула больше не работает. В моду триумфально вернулась короткая стрижка пикси – не как ретро-эксперимент, а как символ смелости, уверенности и свободы.

Ярче всего этот тренд продемонстрировала Ким Кардашьян, которая на Неделе моды в Париже появилась перед камерами с короткой пикси, отрезав свои легендарные локоны. Эксперты рассказали, кому подойдет эта стрижка.

Почему пикси снова в моде

Пикси всегда была прической революций – от Одри Хепберн и Твигги до Рианны и Шарлиз Терон.

В 2025 году пикси снова на пике популярности, но теперь она более текстурная, объемная и гибкая в стиле. Современный вариант, который стилисты называют power pixie, сочетает четкие контуры с мягким объемом. Боковые части коротко подстрижены, а верх – слегка приподнят.

Если раньше пикси считалась минималистичной, сегодня она открывает больше свободы для самовыражения – от идеально зачесанных прядей до дерзкого "bed hair".

Кому подходит пикси: советы от стилистов

Пикси – одна из самых универсальных коротких стрижек, но форма лица все же имеет значение.

Овальное лицо – идеальная база: можно выбрать любой вариант пикси.

– идеальная база: можно выбрать любой вариант пикси. Круглое лицо – лучше оставить более длинный верх и косую челку, чтобы визуально вытянуть форму.

– лучше оставить более длинный верх и косую челку, чтобы визуально вытянуть форму. Квадратное лицо – мягкие слои смягчают линию челюсти.

– мягкие слои смягчают линию челюсти. Сердцевидное лицо – более длинные пряди по бокам уравновешивают более широкий лоб и подчеркивают скулы.

– более длинные пряди по бокам уравновешивают более широкий лоб и подчеркивают скулы. Вытянутое лицо – челка и объем у лба помогают сбалансировать пропорции.

Как ухаживать за короткой стрижкой

Подстригайтесь раз в 4–6 недель , чтобы сохранить форму.

, чтобы сохранить форму. Используйте текстурные кремы или легкий воск , чтобы создать объем или эффект "растрепанности".

, чтобы создать объем или эффект "растрепанности". Не бойтесь экспериментировать с цветом – короткие волосы как полотно: контрастные оттенки, светлые пряди или затемненные корни добавляют глубины.

Сушка занимает несколько минут, а стиль можно изменить мгновенно – от элегантного sleek look до непринужденного "messy chic".

