Стрижка, о которой все забыли, вернулась и стала настоящим хитом: как выглядит
Длинные волосы издавна считались символом женственности, но в 2025 году эта формула больше не работает. В моду триумфально вернулась короткая стрижка пикси – не как ретро-эксперимент, а как символ смелости, уверенности и свободы.
Ярче всего этот тренд продемонстрировала Ким Кардашьян, которая на Неделе моды в Париже появилась перед камерами с короткой пикси, отрезав свои легендарные локоны. Эксперты рассказали, кому подойдет эта стрижка.
Почему пикси снова в моде
Пикси всегда была прической революций – от Одри Хепберн и Твигги до Рианны и Шарлиз Терон.
В 2025 году пикси снова на пике популярности, но теперь она более текстурная, объемная и гибкая в стиле. Современный вариант, который стилисты называют power pixie, сочетает четкие контуры с мягким объемом. Боковые части коротко подстрижены, а верх – слегка приподнят.
Если раньше пикси считалась минималистичной, сегодня она открывает больше свободы для самовыражения – от идеально зачесанных прядей до дерзкого "bed hair".
Кому подходит пикси: советы от стилистов
Пикси – одна из самых универсальных коротких стрижек, но форма лица все же имеет значение.
- Овальное лицо – идеальная база: можно выбрать любой вариант пикси.
- Круглое лицо – лучше оставить более длинный верх и косую челку, чтобы визуально вытянуть форму.
- Квадратное лицо – мягкие слои смягчают линию челюсти.
- Сердцевидное лицо – более длинные пряди по бокам уравновешивают более широкий лоб и подчеркивают скулы.
- Вытянутое лицо – челка и объем у лба помогают сбалансировать пропорции.
Как ухаживать за короткой стрижкой
- Подстригайтесь раз в 4–6 недель, чтобы сохранить форму.
- Используйте текстурные кремы или легкий воск, чтобы создать объем или эффект "растрепанности".
- Не бойтесь экспериментировать с цветом – короткие волосы как полотно: контрастные оттенки, светлые пряди или затемненные корни добавляют глубины.
- Сушка занимает несколько минут, а стиль можно изменить мгновенно – от элегантного sleek look до непринужденного "messy chic".
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие стрижки не подойдут для тонких волос.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.