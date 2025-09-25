Старый тренд маникюра вернулся: какой дизайн выбрать этой осенью

Модные тренды цикличны. Это касается не только одежды или макияжа, но и маникюра. Этой осенью в моду возвращается дизайн, который когда-то уже покорил сердца бьюти-экспертов во всем мире, – "кошачий глаз".

Он сочетает минимализм и роскошь, делая ногти одновременно сдержанными и эффектными. Эксперты рассказали, какой дизайн стоит выбрать.

Почему "кошачий глаз" снова в моде

Маникюр с магнитным переливом впервые стал популярным в Южной Корее. Эффект сияющей полоски, которая напоминает блеск в глазах кошки, создает особую иллюзию глубины.

По сравнению с глиттером или блестками, этот дизайн выглядит изысканно и универсально. Его легко вписать как в повседневный образ, так и в праздничный.

Как создается эффект

Секрет в специальном лаке с магнитными частицами и магните, который формирует узор. В зависимости от расположения магнита можно получить:

классическую полоску по центру;

"бархатный" перелив;

или эффект сияния по бокам.

Сегодня производители предлагают целую палитру оттенков – от глубокого изумруда до нежного розового с голографическим отблеском.

Варианты дизайна

Осень 2025 года диктует богатство оттенков и фактур. Среди трендовых решений:

перламутровый кошачий глаз – для тех, кто любит нежный глянец;

– для тех, кто любит нежный глянец; розовая пыльца – идеально для романтического образа;

– идеально для романтического образа; янтарные переливы – согревающие цвета для холодных дней;

– согревающие цвета для холодных дней; фиолетовые оттенки – смелый выбор для вечерних выходов;

– смелый выбор для вечерних выходов; минималистичные акценты – когда "кошачий глаз" используется на нескольких ногтях, а остальные покрыты однотонно.

Почему стоит попробовать

Этот дизайн легко адаптировать под любой стиль и длину ногтей. Он позволяет играть с цветами и текстурами, добавляет эффект объема и при этом не выглядит перегруженно. А еще – это одна из самых стильных альтернатив классическому глиттеру, которая не выходит из моды.

