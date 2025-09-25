Старый тренд маникюра вернулся: какой дизайн выбрать этой осенью
Модные тренды цикличны. Это касается не только одежды или макияжа, но и маникюра. Этой осенью в моду возвращается дизайн, который когда-то уже покорил сердца бьюти-экспертов во всем мире, – "кошачий глаз".
Он сочетает минимализм и роскошь, делая ногти одновременно сдержанными и эффектными. Эксперты рассказали, какой дизайн стоит выбрать.
Почему "кошачий глаз" снова в моде
Маникюр с магнитным переливом впервые стал популярным в Южной Корее. Эффект сияющей полоски, которая напоминает блеск в глазах кошки, создает особую иллюзию глубины.
По сравнению с глиттером или блестками, этот дизайн выглядит изысканно и универсально. Его легко вписать как в повседневный образ, так и в праздничный.
Как создается эффект
Секрет в специальном лаке с магнитными частицами и магните, который формирует узор. В зависимости от расположения магнита можно получить:
- классическую полоску по центру;
- "бархатный" перелив;
- или эффект сияния по бокам.
Сегодня производители предлагают целую палитру оттенков – от глубокого изумруда до нежного розового с голографическим отблеском.
Варианты дизайна
Осень 2025 года диктует богатство оттенков и фактур. Среди трендовых решений:
- перламутровый кошачий глаз – для тех, кто любит нежный глянец;
- розовая пыльца – идеально для романтического образа;
- янтарные переливы – согревающие цвета для холодных дней;
- фиолетовые оттенки – смелый выбор для вечерних выходов;
- минималистичные акценты – когда "кошачий глаз" используется на нескольких ногтях, а остальные покрыты однотонно.
Почему стоит попробовать
Этот дизайн легко адаптировать под любой стиль и длину ногтей. Он позволяет играть с цветами и текстурами, добавляет эффект объема и при этом не выглядит перегруженно. А еще – это одна из самых стильных альтернатив классическому глиттеру, которая не выходит из моды.
