Скрывают морщины: стрижки, которые сделают вас моложе

Удачная стрижка может не только освежить образ, но и убрать несколько лет возраста. Вот причина, почему парикмахеры всегда советуют своим клиентам выбирать прическу, которая лучше соответствует их личности, возрасту, профессии и образу жизни.

Какие именно стрижки лучше всего подходят женщинам, которые хотят скрыть морщины, изданию Express рассказал владелец салона красоты и профессиональный парикмахер Даррен Джеймс. Он назвал не столько сами виды стрижек, сколько приемы работы с волосами, которые позволят визуально омолодиться и точно поднимут своей обладательнице настроение.

Слоистое каре

Это стрижка небольшой длины с изюминкой. Она делает шевелюру более объемной, живой и подвижной. "Это придаст вам мудрый и деловой вид, не выдавая ваш возраст", – сказал Даррен.

Челка

Челка может прекрасно омолодить ваш образ, если вы знаете, как ее правильно укладывать. Вместе с тем эксперт предостерег от трендовых сейчас длинных челок. Если вы хотите создать более молодой вид, волосы не должны закрывать вам глаза.

Короткая длина

Конкретную стрижку выбирайте под себя. По словам Даррена, удачный вариант можно выбрать где-то между дерзкой пикси и классической длиной до плеч. Что точно поможет убрать 5-10 лет возраста, так это модный вариант стрижки. Поэтому не избегайте изучения молодежных трендов.

Длинные слои с мелированием

Если вы хотите сохранить длину, сделайте это. Но парикмахер посоветовал отдавать предпочтение слоистым стрижкам и светлым акцентам в окрашивании. Слои добавляют нужного объема, а мелирование – молодого сияния.

Легкая небрежность

Определенная небрежность в укладке – это прекрасный и действенный прием, если надо сделать более молодой и интересный образ. Вид, словно вы только что проснулись, заставит не только иметь более веселый и бодрый вид, но и чувствовать себя моложе и энергичнее. Поэтому не забывайте о настроении в прическе.

