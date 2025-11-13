Самый роскошный кардиган осени 2025: в чем его 'изюминка'

Кардиган часто становится любимым элементом осеннего гардероба многих ценителей моды, ведь легко сочетается с любым низом и имеет стильный вид. Долгое время популярными были модели с круглым или V-образным вырезом, однако этот сезон подготовил значительно более интересный вариант. Трендом осени 2025 стал кардиган-шарф.

Об этом пишут редакторы модного издания Who What Wear. Отмечается, что шарф в таком кардигане добавляет образу интересной формы и акцента, не создавая лишнего объема.

Этот трендовый элемент гардероба будет отлично смотреться, несмотря на то, выберете вы модель с принтом или однотонную. Он легко сочетается с джинсами, классическими брюками или юбками, что увеличивает возможность для экспериментов над луками.

Что интересно, вам удастся с легкостью менять свой внешний вид, одевая один и тот же кардиган, если по-разному завяжете шарф. В зависимости от того, насколько сильно вы хотите открыть зону декольте или же где разместить акценты в образе, этот элемент одежды можно завязать на узел, драпировать, или же просто один раз обмотать вокруг шеи.

Если же вам не нравится слишком объемная деталь, обратите внимание на кардиган с небольшим элегантным шарфиком. Эта модель позволит создать стильный и одновременно комфортный аутфит.

