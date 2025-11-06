Как выглядит самый роскошный зимний свитер на любой бюджет

Среди модных трендов осени/зимы 2025-2026 годов кашемировый свитер остается одним из самых популярных. Сама по себе базовая вязаная одежда идеально отражает время, в котором мы живем, наше тяготение к простоте, которая иногда граничит с роскошью.

Итак, самым уместным теплым свитером этого сезона является кашемировый. Этот предмет одежды – воплощение уютного и роскошного стиля осени/зимы, где, казалось бы, сдержанная эстетика – стандартный свитер простой вязки – дополняется изысканными деталями (тонкой пряжей), пишет Vogue .

Любимые бюджетные бренды уже представили свои изделия этой категории. Кашемировые свитера и кардиганы можно увидеть в Zara, H&M и Uniqlo. Их цена обычно стартует от 90 евро.

Незаменимый кашемировый свитер с круглым вырезом

Ярким примером являются кашемировые свитера с круглым вырезом от Miu Miu и Schiaparelli. У Miu Miu кашемир приобретает легкость повседневного жеста: надетый поверх юбок, он раскрывает непринужденную городскую женственность.

Однако у Schiaparelli свитер с круглым вырезом становится мощным и скульптурным. Неотъемлемый элемент, который, сочетая строгость и декор, подтверждает силу трикотажа как символа современной элегантности.

Кашемировая водолазка, которую можно носить со всем

Еще одной важной вещью зимнего гардероба является кашемировая водолазка: The Row превратил ее в основной элемент сезона осень/зима 2025-2026, сделав основой для блейзеров и строгих костюмов, а также пальто-халатов и платьев полуструктурированного кроя. Выберите вариант с длинным воротником, чтобы вы могли носить его подкатанным или до подбородка — и шарф больше не будет нужен.

Кашемировые кардиганы в модных оттенках

В конце концов, ключевым элементом зимнего гардероба, идеальным для игры с наслоениями, является старый добрый кардиган: от классических оттенков, таких как серый или бежевый, до ярких и модных, таких как зеленый или бордовый, его можно носить как полноценный элемент гардероба или добавить яркий акцент к образу.

