Самый модный прорыв 2025 года. Как выглядят ногти таби и что у них общего с обувью

В мире бьюти трендов, где новые формы маникюра появляются чуть ли не каждый месяц, дизайнеры пошли еще дальше – теперь даже ногти подражают обуви. Самая свежая тенденция 2025 года – ногти таби (Tabi nails), отсылающие к культовой обуви Maison Margiela с разделенным мысом.

Этот тренд сочетает авангардную эстетику с элементами японской традиции и уже покоряет социальные сети. Как объясняют в Bustle, в основе маникюра таби – идея разделенного кончика, который имитирует форму легендарных туфель Maison Margiela Tabi, известных своим "копытообразным" силуэтом.

Каждый ноготь имеет тонкий вертикальный разрез посередине, что создает эффект разделения – необычный, но стильный акцент. Такой маникюр может выглядеть как в черном "кожаном" исполнении, так и в нежном розовом глитере или даже в формате французского маникюра с бантами или 3D-декором.

Интересно, что идея Tabi происходит еще с XV века в Японии, когда появились одноименные носки с разделенным большим пальцем – для удобства ношения традиционных вьетнамок. Именно от них и получили свое название как обувь Maison Margiela, так и трендовые ногти.

Как сделать ногти таби

Ногти таби не похожи ни на одну из классических форм – ни миндаль, ни квадрат, ни стилет. Их уникальность именно в этом "расщеплении".

Сделать их можно даже дома и для этого не нужно портить собственный ноготь: достаточно сделать небольшой надрез посередине искусственного или гелевого ногтя, а затем накрасить его в выбранный оттенок. Главное – не переусердствовать с глубиной разреза, чтобы не повредить натуральную пластину.

Связь с обувью: от подиума до маникюрного салона

Maison Margiela впервые представили свои культовые туфли Tabi еще в 1989 году, и с тех пор этот дизайн стал символом модной смелости. В 2025 году обувь Tabi переживает настоящий ренессанс – ее носят Дуа Липа, Зендая, Аня Тейлор-Джой, Кайли Дженнер и другие звезды.

Более того – теперь это не только сапоги или балетки: тренд охватил лоферы, мюли, кроссовки и даже спортивные модели. Уличная мода 2025 года сделала обувь с разделенным носком повседневным атрибутом – от парижских балеток до спортивных кроссовок Nike Air Rift.

