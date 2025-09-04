Самые стильные прически с крабом: идеально подойдут к осенним образам

Заколка-краб, любимый аксессуар 90-х годов, снова на пике популярности, ведь она является идеальным сочетанием стиля и удобства. В отличие от резинок, которые могут повреждать волосы, вызывая ломкость, крабы являются более бережными.

Они надежно фиксируют прическу, не создавая заломов и трения, что делает их отличной альтернативой. Этот доступный аксессуар предлагает множество вариантов для создания повседневных и праздничных образов, а главное – их очень легко воспроизвести дома.

Простые и элегантные прически

Существует множество способов уложить волосы с помощью заколки-краба. Один из самых простых – это прическа "поверни и закрепи", где нужно просто скрутить прядь волос и зафиксировать ее. Кончики можно оставить распущенными для более непринужденного вида. Для создания неопрятного пучка соберите волосы в пучок и закрепите его крабом, оставив несколько прядей возле лица для мягкого, расслабленного образа.

Высокие и низкие пучки

Заколка-краб также является отличной основой для высокой прически. Чтобы она хорошо держалась, волосы следует разделить на пряди и закрепить крабом. Для перевернутого хвоста сначала соберите волосы в хвост, обмотайте его вокруг основы и закрепите крабом снизу. Для тех, кто предпочитает более классические варианты, идеальным решением будет пучок у основания шеи. Просто соберите волосы в низкий пучок и зафиксируйте его крабом сверху.

Прически для разной длины волос

Для обладательниц длинных волос идеально подойдет "Полувытянутые волосы". Чтобы ее создать, соберите две боковые пряди и закрепите их на затылке. Это придаст образу элегантности и легкости. Для коротких стрижек, как, например, каре, можно использовать аксессуар как акцент, чтобы просто украсить прическу, собрав несколько прядей по бокам.

Прически для челок и хвостов

Если у вас есть челка, она станет идеальным дополнением к шикарной высокой прическе. Просто убедитесь, что вы выбрали достаточно большую заколку-краб, чтобы надежно зафиксировать все волосы. Для перевернутого хвоста достаточно просто закрепить волосы крабом, чтобы добавить образу элегантности.

Заколка-краб отлично держит волосы, не повреждая их, и является незаменимым элементом как для повседневной жизни, так и для особых событий. Этот тренд доказывает, что комфорт может быть стильным.

