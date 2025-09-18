Самое модное украшение 2026 года: стилисты назвали аксессуар, который по карману всем

Длинные ожерелья стремительно возвращаются в моду и уже претендуют на статус главного аксессуара 2026 года. На подиумах Нью-Йоркской недели моды они появлялись в коллекциях именитых брендов, таких как Michael Kors, Coach, Chloé и Ralph Lauren.

Дизайнеры единодушны в своем решении сделать ожерелья ключевым элементом гардероба в следующем сезоне. Об этом пишет Who What Wear.

Популярность нового тренда в аксессуарах объясняется просто: длинное ожерелье не только красивое, но и функциональное. Оно может быть классическим украшением с подвеской, спадать аккуратными бусинами или перекручиваться, меняя длину.

Еще одна вещь, которая делает ожерелье практичным и одновременно доступным — его можно найти как в люксовых коллекциях, так и в более демократичных брендах. Цена украшения зависит еще и от материалов, которые используются при производстве.

Дизайнеры экспериментируют с металлом, камнями, бисером и даже кожей, предлагая самые разнообразные варианты. Благодаря этому украшение подходит к любому стилю: от элегантного вечернего образа до повседневного комплекта с футболкой и джинсами.

Особенно эффектно длинные подвески смотрятся с блузами и платьями с глубоким вырезом, ведь они визуально вытягивают силуэт. А в сочетании с жакетом или тренчем добавляют образу завершенности и элегантности.

Чтобы разнообразить тенденцию, особенно смелые дизайнеры прибегают к совершенно неожиданным решениям. Например, модели подвешивают на карабин кошельки, очки и другие вещи, которые хотят держать при себе. Это особенно удобно во время путешествия, когда появляется необходимость держать ценности рядом.

