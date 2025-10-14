Ресницы будут длинными и пышными: как наносить тушь, как знаменитости

Тушь для ресниц делает взгляд выразительным, а глаза большими, но она также скатывается комочками, стекает от влажности и осыпается. И нет ничего хуже, чем тщательно нанести макияж, а потом размазать по нему тушь.

Кажется, такие неприятности никогда не случаются со знаменитостями – их макияж всегда выглядит безупречно. И, как выяснило издание Glamour, избежать проблем с тушью звездам помогает правильный метод нанесения косметики.

Как правильно наносить тушь

Эксперты издания объяснили, что начинать всегда нужно с тщательного очищения кожи век и самих ресниц. Остатки старой косметики могут приводить к тому, что свежий макияж будет быстро портиться. Поэтому всегда начинайте краситься с того, что очищайте лицо. Уделяйте особое внимание волоскам ресниц.

Если вы пользуетесь щипцами для завивки ресниц, позаботьтесь о защите от повреждений. Применяйте инструмент до того, как нанесете тушь. Если вы попытаетесь завить ресницы до того, как высохла тушь, вы точно размажете ее. И придется начинать все заново.

Когда ваши ресницы будут готовы, внимательно отнеситесь к тому, как вы используете щеточку для нанесения туши. Многие женщины предпочитают нанести сразу много продукта и постепенно распределять его по волоскам. Но это ошибка. Она, помимо прочего, приводит к появлению комочков средства.

Итак, первым делом сотрите со щеточки всю лишнюю тушь, затем приложите ее щетиной к корням ресниц и проведите к кончикам, двигая инструментом из стороны в сторону. Накрасьте так оба глаза, дайте первому тонкому слою туши полностью высохнуть, а затем наносите следующий. Повторяйте до достижения нужного результата. Обычно 3-4 слоев достаточно для выразительного дневного макияжа.

Если вам нравится эффект разделенных ресниц, воспользуйтесь расческой. Накрасьте ресницы, дождитесь, пока они высохнут и прочешите их. Но будьте осторожны, ведь такие расчески имеют довольно острые кончики. Делайте все без спешки.

Чего не следует делать при нанесении туши

Не начинайте с кончиков ресниц. Нанесение туши от корней создаст объем и прочную основу. Если ресницы слишком тяжелые в нижней части, тушь на кончика может сделать их еще тяжелее и вместо закрученных волосков вы получите эффект выпрямления.

Также не стоит двигать щеточкой туши в тюбике туда-сюда, чтобы набрать больше продукта. Во-первых, ресницы стоит красить тонкими слоями, а не наносить сразу много макияжа. Во-вторых, такие движения накачивают воздух внутрь тюбика и тушь быстрее высыхает и теряет свои свойства.

