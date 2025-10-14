Как не стоит красить брови: ошибки, которые добавляют возраст

Брови — важная часть лица, которая может как подчеркнуть вашу естественную красоту, так и испортить образ при неправильном макияже. С годами форма лица меняется, и привычные техники макияжа могут больше не работать. Также часто люди слепо следуют трендам, не учитывая, что именно им идет.

Видео дня

По словам профессиональных визажистов, даже несколько неудачных движений пинцетом или неверно подобранный оттенок могут визуально добавить несколько лет. Но хорошая новость — большинство этих ошибок легко исправить. Эксперты поделились основными ошибками в окрашивании и оформлении бровей, которых следует избегать.

1. Чрезмерное выщипывание бровей

Самая распространенная ошибка, пришедшая к нам из 90-х — слишком тонкие, выщипанные брови. Хотя мода на них частично возвращается, чрезмерное удаление волосков вредит фолликулам, и волосы со временем перестают расти. Профессиональные стилисты советуют избегать радикального прореживания и использовать сыворотки для стимулирования роста бровей. Вместо радикальных изменений лучше легкая коррекция формы.

2. Микроблейдинг неудачной формы

Микроблейдинг может быть спасительным средством — или наоборот, катастрофой, если выбранная форма не подходит к лицу. Часто люди делают слишком интенсивный или слишком арочный микроблейдинг, который выглядит неестественно. Поскольку процедура держится до трех лет, ошибка дорого стоит. Эксперты советуют сначала попробовать временные варианты, чтобы найти оптимальную форму, а уже потом обращаться к профессионалу.

3. Чрезмерное использование косметики

Неправильно нанесенные карандаши или тени для бровей могут создать "тяжелый" или неестественный вид. Особенно, если линии слишком четкие, а цвет выглядит восковым или пятнистым. Визажисты рекомендуют заполнять брови мягкими, короткими штрихами — это придает естественности и позволяет постепенно контролировать интенсивность. Меньше — лучше, особенно в случае с макияжем бровей.

4. Недооценка имеющихся волосков

Иногда кажется, что брови редкие или едва заметны, но это может быть просто из-за светлого цвета волосков. По словам экспертов, правильное тонирование бровей открывает глаза на их истинную густоту. Профессиональный стилист поможет подобрать подходящий оттенок и придать бровям более четкую форму, что визуально омолаживает.

5. Следование трендам без учета особенностей лица

Не каждый модный тренд подходит всем. Например, сверхтонкие или сверхгустые брови могут быть популярными, но не всегда гармонируют с вашей формой лица. Эксперты советуют избегать перманентных решений в угоду временной моде. Лучше постепенно менять форму вместе со специалистом и не делать кардинальных шагов сразу.

6. Неудачный выбор цвета

Как и в случае с тональным кремом, выбор цвета бровей требует тщательности. Часто люди используют оттенки с неправильным подтоном, например, теплые коричневые на фоне холодных черных волос. Это может сделать лицо старше или непропорциональным. Визажисты советуют подбирать оттенки максимально приближенные к естественному цвету бровей или изменять их на 1–2 тона — в зависимости от эффекта, к которому вы стремитесь.

Оформление бровей — не мелочь, а важный акцент, который может либо подчеркнуть молодость, либо невольно добавить несколько лет.

OBOZ.UA предлагает советы визажистов для правильной коррекции бровей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.