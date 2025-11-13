Просто и изящно: какой маникюр будет самым популярным этой зимой

Модная индустрия окончательно определила фаворита следующего, зимнего, сезона – шоколадный цвет. От вязаных свитеров и кожаных сапог до макияжа и маникюра – этот глубокий, насыщенный оттенок стал символом роскоши и сдержанной элегантности.

Зимой 2025 года главным нейл-трендом станет именно шоколадный "замшевый" маникюр, который сочетает тепло, уют и изысканность. Эксперт по маникюру и основательница бренда JinSoon Джин Сун Чой подтверждает Who What Wear: модницы все чаще выбирают шоколадные, плюшевые тона, которые напоминают о мягких кашемировых вещах.

"Цвет ощущается роскошным, как кашемировый свитер или кожаные сапоги. В нем есть мягкость и прочность, что идеально подходит для холодной погоды", – отмечает мастер.

Шоколадный замшевый маникюр – это глубокий коричневый оттенок с матовым, бархатным эффектом. Такой дизайн создает впечатление мягкости, подобной замши или кожи. Он не имеет блеска, однако выглядит невероятно дорого благодаря имитации текстуры.

Как сделать этот трендовый маникюр

Чтобы достичь идеального результата, эксперт советует начать с правильной формы ногтей. Короткие квадратные или закругленные ногти лучше всего подчеркнут сдержанную элегантность тренда, тогда как длинные миндалевидные формы добавят шика. Важно, чтобы маникюр выглядел сбалансировано – коричневый цвет имеет вес, поэтому чрезмерные детали или яркий нейл-арт могут испортить эффект.

Для покрытия лучше всего выбирать глубокие шоколадные оттенки с красным, какао или нейтральным подтоном. Пепельные или слишком серые цвета могут сделать маникюр тусклым.

Завершающим штрихом станет матовое топовое покрытие, которое придает ногтям ту же бархатную глубину, что и замша. Главное – избегать "мелового" эффекта, выбирая средство с мягким, деликатным финишем.

После высыхания лака стоит нанести масло для кутикулы, чтобы придать рукам ухоженный вид, не нарушая матовой текстуры.

