Неочевидный цвет маникюра в стиле 'тихая роскошь' стал открытием 2025 года: лучшие идеи

Еще недавно черный лак ассоциировался с бунтарством, готикой или Хэллоуином, однако в 2025 году именно этот цвет стал главным символом сдержанной элегантности. Маникюр в глубоком черном оттенке превратился в неотъемлемую часть стиля "тихая роскошь" – эстетики, сочетающей лаконичность, уверенность и минимализм.

Видео дня

Эксперты по нейл-арту отмечают Marie Claire, что черный лак – универсальный выбор для любого времени года, тона кожи и формы ногтей. Он не требует дополнительных украшений или сложного дизайна, ведь сам цвет создает эффект изящной уверенности.

"Он идеально балансирует между классикой и современностью. Он имеет такую же изысканность, как и красный или нюдовый маникюр, но с более резким и модным оттенком, что делает его моим любимым навсегда", – объясняет мастер маникюра Эми Стритс.

Секрет элегантного черного маникюра – в простоте. Стритс советует носить его на коротких ногтях естественной формы, чтобы сохранить ощущение изысканности. При этом черный лак можно использовать и как акцент – для минималистичного нейл-арта, тонких линий или французских кончиков. Такой подход позволяет экспериментировать, не выходя за рамки стиля "тихая роскошь".

Тренд "тихая роскошь" (quiet luxury) в сфере красоты имеет ту же философию, что и в моде – незаметная роскошь без демонстративности. Это не о гламуре или яркости, а об ухоженности, изяществе и ощущении гармонии. В этом стиле нет места чрезмерным акцентам – каждая деталь выглядит естественно, но безупречно.

Сама эстетика "тихой роскоши" отличается отсутствием показных логотипов, лаконичностью и вниманием к качеству. Она ориентирована на базовые оттенки – бежевый, белый, серый, темно-синий и, конечно, черный. Поэтому черный маникюр стал логичным продолжением этого стиля: сдержанный, универсальный, но в то же время сильный акцент, говорящий о вкусе и уверенности.

Ранее OBOZ.UA писал, что кружевные ногти стали главным нейл-трендом октября, который завоевывает сердца модниц по всему миру. Они идеально подходят для осеннего сезона – одновременно загадочные, дерзкие и невероятно изящные.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.