Просто и элегантно: эксперты назвали идеальный топ к джинсам

Поиски идеального топа в пару к джинсам, кажется, не закончатся никогда. Конечно, всегда можно ограничиться базовой футболкой, однако такой ансамбль является одним из самых скучных с точки зрения стиля сочетаний.

Именно поэтому издание Who What Wear решило поискать среди современных трендов вариант топа, который бы составил идеальную пару к джинсам. И такой парой стали любые варианты, украшенные кружевом. Этот стиль, который отсылает нас к белью, сейчас находится на пике популярности. И нежное кружево действительно эффектно сочетается с плотным и практичным денимом.

Кружевной топ с джинсами обеспечивает все, что должно быть в идеальном образе: нотку элегантности, легкую соблазнительность и комфорт денима. При этом такой комплект одновременно выглядит продуманным, но не слишком тщательно.

Тренд на комбинирование денима с кружевом можно отнести к более новым модным течениям. А значит он пробудет с нами еще некоторое время, а не стремительно исчезнет в быстром водовороте моды.

Способов сочетать джинсы с кружевом есть немало. Например, майку с кружевной отделкой хорошо комбинировать с прямыми джинсами. А с приходом осени эту пару можно будет дополнить свитером крупной вязки или укороченным жакетом, из-под которых будет выглядывать полоска кружева.

