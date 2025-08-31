Прически, которые можно носить с кепкой: стильные идеи

Кепка уже давно перестала быть только спортивным аксессуаром. Сегодня ее носят не только для защиты от солнца, но и как элемент стиля, прекрасно дополняет образ.

Видео дня

Главное – правильно подобрать прическу, которая гармонично сочетается с кепкой и подчеркнет вашу индивидуальность. Эксперты собрали самые удобные и модные идеи, которые подойдут как для прогулки в городе, так и для поездки на отдых.

Классический хвост

Простой и универсальный вариант – собрать волосы в обычный хвост и пропустить его сквозь вырез сзади кепки. Такая прическа подходит для любой текстуры волос. Чтобы сделать образ интересным, добавьте солнцезащитные очки или серьги-кольца.

Объемный хвост

Чтобы придать волосам пышности, используйте крабик или приподнимите часть прядей, создав эффект более длинных и густых волос. Это быстрый способ освежить стандартный хвост и выглядеть более стильно.

Низкий пучок

Идеально подходит для жаркой погоды. Сделайте небольшой "пузырьковый" хвостик через отверстие в кепке, а остальные волосы заверните в низкий пучок. Используйте мягкую резинку или скранч, чтобы избежать ломкости волос.

Подкрученные кончики

Для обладательниц коротких стрижек лучший вариант – легкое подкручивание кончиков утюжком. Это придаст прическе форму, волосы не будут прилипать к лицу, а образ получит модный акцент.

Косичка

Коса в сочетании с кепкой выглядит аккуратно и одновременно непринужденно. Сделайте простую трехпрядную косу из хвоста – и готово. Это отличное решение для активного дня.

Две косички

Две косы под бейсболку – практичный и стильный вариант. Они открывают лицо, оставляя волосы собранными, что особенно удобно в жару. К тому же после расплетания вы получите легкие волны для другого образа.

Совет от стилистов

Чтобы волосы выглядели здоровыми даже при постоянном ношении кепки, обязательно используйте термозащиту при укладке, а также отдавайте предпочтение мягким резинкам и аксессуарам, которые не травмируют пряди.

Кепка может стать главным акцентом в вашем образе, а правильно подобранная прическа лишь подчеркнет его стильность.

OBOZ.UA предлагает женщинам с круглой формой лица подборку идеальных причесок, которые подчеркнут красоту.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.