Парижанки сделали ботильоны антитрендом и показали, какой парой обуви их заменить

На улицах Парижа, где сейчас проходит Неделя моды, бросается в глаза новая неожиданная тенденция. То, что годами считалось безусловной классикой — ботильоны, — постепенно исчезает из гардеробов стильных француженок. Им на смену пришли облегающие сапоги до колена.

Эта элегантная пара стремительно набирает популярность на фоне осеннего похолодания. О новом модном веянии рассказали редакторы портала Who What Wear.

Очень долго ботильоны были универсальной обувью на все случаи жизни. Их носили с юбками, брюками, платьями, комбинезонами, комбинировали с будничными и праздничными образами. Удобная длина до щиколотки, устойчивые каблуки и минималистичный дизайн делали их фаворитами модниц в прохладное время.

Однако последние месяцы показали, что ботильоны имеют и ряд недостатков: они "режут" линию ноги, укорачивают силуэт и выглядят слишком невыразительно на фоне новых тенденций.

Высокие сапоги же, наоборот, начали превозносить, пока не вознесли на модный пьедестал. Они создают плавную вертикальную линию, благодаря чему силуэт кажется стройнее и выше, а плотное прилегание к ноге обеспечит лучшую защиту от холода, ветра и дождя.

Высокая обувь мгновенно добавляет образу элегантности, но при этом остается практичной в прохладную погоду, если выбрать модель на плоской подошве.

Еще одно преимущество модных сапог – универсальность. Их можно носить практически со всем, заправлять внутрь джинсы и брюки или экспериментировать с капроновыми колготками и юбками.

Кроме того, обувь до колен выглядит уместно как в дневных, так и в вечерних образах. Она не требует дополнительных аксессуаров или декора, ведь сама по себе уже является стильным акцентом. Самые популярные модели, которые можно увидеть на улицах Парижа, – классические оттенки черного, шоколадного, бежевого или карамельного.

Ботильоны же, несмотря на былую популярность, сегодня кажутся слишком "скучными". Парижанки, известные своим чувством стиля на весь мир, уже продемонстрировали, что время короткой обуви прошло.

