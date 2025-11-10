Отдавайте или выбрасывайте: стилист объяснила, от какой одежды в шкафу нужно избавиться

Украинский стилист и блогер Галина Денисюк дала простой совет, как определить одежду "на выброс" в своем шкафу. Для каждой – это могут быть совершенно разные вещи, которые объединяет главный признак.

По словам стилистки, перебирая свой гардероб, нужно отдельно отложить все вещи, которые висят без дела больше сезона. Об этом Галина Денисюк рассказала в интервью Маричке Падалко на YouTube.

"Есть определенные правила. Например, если вещь лежит в вашем шкафу или в гардеробе сезон, и вы ни разу ее не одели, то смело отдаете, откладываете, выносите. Они вам не нужны", – категорически заявила стилистка.

Однако речь не о сезонных вещах, которые просто не было возможности одеть. Например, зимний пуховик в летний сезон.

Также не стоит держать в гардеробе старые, хоть и любимые вещи. Вместо этого лучше приобрести аналогичную модель, которая выглядит более опрятно.

"Может быть любимая рубашка, кофточка, которая уже износила себя. Мы видим, что качество уже не очень. Мы также ее откладываем и покупаем похожую. Это вещи, которые просто лежат, загромождают ваше пространство. Я уверена, что у каждой женщины есть платье, блуза или топ, которые висят на потом", – дала совет эксперт.

Одежда, которая ждет "лучших времен", похудения, выхода из декрета и т.д. – на самом деле ненужная. Она лишь занимает место и создает иллюзию наполненности в шкафу, тогда как на самом деле лишь небольшая её часть пригодна к ношению. Это в конечном итоге создает популярную проблему: мне нечего надеть.

Чтобы не тратить время, копаясь в стопках одежды, следует во время шоппинга отдавать предпочтение базовым вещам, рекомендует стилист. Это поможет освободить место в шкафу для универсальных и опрятных образов.

