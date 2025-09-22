УкраїнськаУКР
Ногти с румянцем стали новым трендом: как сделать такой маникюр

Южная Корея стала родиной большого количества современных бьюти-трендов – от ухода за кожей до макияжа. И именно из этой азиатской страны пришло самое свежее веяние в сфере маникюра, которое получило название "ногти с румянцем".

Как пишет издание New Beauty, такой маникюр прекрасно вписывается в популярную сейчас минималистичную эстетику, остается в рамках тренда на креативный нюд, и при этом вносит в образ нечто свежее. А именно добавляет каплю розового цвета, которая имитирует румянец на нейтральной цветовой базе.

Чтобы создать эффект румяных ногтей, нужно нанести на готовую основу небольшое пятнышко розового тона. Это создает эффект "подсветки изнутри". Обычно базой для такого маникюра служит нюд – прозрачный, бежевый или молочный. Однако, можно использовать и другой цвет.

Этот тренд был вдохновлен современными тенденциями в мире красоты — румяным макияжем с теплыми оттенками на щеках и переносице. В Южной Корее такой дизайн является одним из самых популярных уже несколько лет. Он отражает философию корейской красоты, которая заключается не столько в декоративности, сколько в ухоженности, внешнем отражении молодости и здоровья. Как и многие корейские бьюти-тренды, этот метод окрашивания ногтей стал глобальным благодаря TikTok.

Есть несколько способов достичь эффекта румяных ногтей дома или в салоне. Например, можно воспользоваться спонжем для макияжа, чтобы аккуратно нанести розовый лак на центр каждого ногтя, растушевывая его к краям по нейтральной основе. Также можно воспользоваться маникюрным аэрографом или цветной пудрой, воспользовавшись ими поверх уже высушенного гель-лака, но перед нанесением топового покрытия для более размытого финиша.

