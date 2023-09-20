Никогда их не делайте: 5 вариантов маникюра, отпугивающих мужчин

На такую деталь, как аккуратный маникюр, очень часто обращают внимание в первые же минуты общения. Состояние ногтей может свидетельствовать, насколько тщательно человек следит за своим внешним видом, рассказать о его предпочтениях и даже выдать черты характера.

Кислотные и смелые дизайны обычно выбирают яркие личности, а нюд предпочитают красавицы, привыкшие к роскоши, элегантности и сдержанности. Мужчины, как и женщины, часто делают выводы по одному взгляду на маникюр, и иногда некоторые мысли могут их отпугнуть. Следует заметить, что каждый человек имеет разные вкусы, поэтому отталкиваться стоит от того, что за партнер стоит перед вами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

Длинные, острые ногти

Нарощенные длинные ногти острой формы не слишком практичны в быту, поэтому мужчины могут заключить, что перед ними женщина, не привыкшая к работе руками. В современном мире в этом нет ничего осудительного, однако некоторые партнеры все же ищут человека, который компенсировал бы их нехозяйственность или нехватку времени на быт, принимая на себя домашние обязанности.

Кислотные цвета

Не секрет, что кислотные и неоновые дизайны выбирают творческие личности, которые не боятся осуждения других людей. Несмотря на эти, казалось бы, преимущества, подобные черты характера могут отпугнуть сдержанных и застенчивых партнеров.

Стразы и блестки

Поскольку мода на избыток страз уже прошла, такой дизайн может выдавать безвкусицу. Стиль – это первое, что бросается в глаза, а "дешевизна" и кричащая попытка привлечь внимание еще никого не украшала.

Детские рисунки

Каждый знает, что крепкие отношения – это совместный труд двух взрослых и эмоционально зрелых людей, поэтому инфантильность может помешать им. Именно о детской наивности часто говорят мультипликационные рисунки и наклейки на ногтях.

Кресты и другие отсылки к субкультурам

Такие варианты маникюра не слишком популярны среди большинства, но все же встречаются. Кресты, сочетание черного и розового цвета и другие отсылки к таким субкультурам, как готы, эмо, панки могут отпугнуть мужчин, которые не хотят иметь с ними дело.

Ранее OBOZREVATEL писал о 10 интересных вариантах маникюра на Хэллоуин. Чтобы почувствовать мистическую и иногда жуткую атмосферу праздника, важна каждая деталь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!