Неожиданный тренд: какие платья вернулись в моду и с чем их носить

Новый модный сезон принес неожиданный тренд на платья-рубашки, многие годы считавшиеся антитрендом. Преимущество простых фасонов в том, что они будут уместны как на романтической прогулке, так и на работе.

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На сайте FASHION Magazine рассказали, что на данный момент в тренде минималистичные, элегантные платья, которые не только стильные, но и практичные. Одной из самых популярных моделей – платье-рубашка.

Этот элемент гардероба можно красиво стилизовать, поэксперементировав с обувью – это могут быть трендовые кроссовки или сапоги до колена. Также не следует забывать об аксессуарах, ведь сумка, часы, красивые украшения придадут изюминки образу.

Искуственая кожа

Платья-рубашки из искусственной кожи остаются популярными в этом году. В тренде будут бордовые, голубые и оливковые оттенки, а также все базовые цвета: белый, черный, бежевый. Стильный элемент гардероба сразу придаст дерзости образу.

Джинс

Джинсовое платье-рубашка – повседневный вариант для прогулок и шопинга. Одной из причин его популярности является невероятная универсальность. Можно создать незаурядный дневной образ с кроссовками или красивый вечерний аутфит с обувью на каблуке.

Полоска

Платье-рубашка в полоску является одним из самых модных тенденций и буквально заполонило коллекции разных модных брендов. Чтобы придать аутфиту более зимнее настроение, стилизуйте принт в многослойных образах, сочетая с уютным трикотажем, или пальто, плотными колготками, стильными и комфортными шарфами.

Атлас

Атлас – элегантный материал, который придаст образу роскоши и утонченности. В этом сезоне платья из атласа невероятно популярные. Они красиво сочетаются с объемными жакетами, пальто с акцентными плечами и кожаными куртками.

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