Не безвкусица, а писк моды: 5 горячих трендов, которые вас удивят

Собирать гардероб из базовых вещей - это всегда хорошая идея, если вы добавляете к ним какие-то необычные и ультрамодные одежду и обувь. Такие тренды меняются каждый сезон и достаточно завести всего несколько небольших единиц, чтобы оставаться на пике моды.

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Какими будут эти ультрамодные вещи в 2025 году, рассказало издание Who What Wear. Его авторы собрали пять вещей, которые раньше могли даже казаться проявлением безвкусицы, а сейчас прекрасно дополнят любой гардероб и при этом не ударят по вашему кошельку.

Обувь-мыльницы

Такая обувь, сделанная из резины или пластика, которые текстурой напоминают желе, а цветами - мыльницы, была очень популярна в девяностые. И сейчас эта мода переживает ренессанс. Выбирайте сетчатые балетки или цветные вьетнамки и наслаждайтесь яркостью.

Юбки с кружевной отделкой

Классические юбки-комбинации в бельевом стиле не вышли из моды. Но кружевная отделка подола в этом сезоне является настоящим хитом. Этот романтичный тренд украсит любой гардероб.

Капри / велосипедки

Весной 2025 года состоялось триумфальное возвращение брюк кроя капри. В этом сезоне они будут модной альтернативой шортам. Они настолько универсальны, что их можно носить с чем угодно, от рубашки на пуговицах и куртки до простой майки.

Ретро-кеды

Белые кроссовки никуда не деваются, они все еще в тренде и хорошо сочетаются со многими вещами. Но этим летом стилисты советуют попробовать ретро-кеды в стиле 1970-х годов. Ищите модели из замши или из комбинированных материалов или какие-то сложные цвета вроде серо-коричневого.

"Рабочие" куртки

Даже летом остаются актуальными легкие куртки, которые можно накинуть на прогулку прохладным вечером. В этом сезоне ищите спортивные ветровки, которые по крою напоминают рабочую униформу.

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