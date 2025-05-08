Будут носить все модницы: самые трендовые цвета лета-2025

Мода на лето-2025 обещает быть особенно нежной, так как на первый план выходят пастельные оттенки. Дизайнеры ведущих брендов в своих коллекциях сделали ставку на мягкие, деликатные цвета, которые идеально подходят к солнечной погоде.

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В этом сезоне яркость уступает утонченности, а популярность набирают тона, вызывающие ощущение легкости и гармонии. Оттенки, которые когда-то казались слишком мечтательными, теперь считаются признаком стильного выбора.

Пастельные цвета - это не только эстетика, но и новый способ освежить гардероб без лишней экстравагантности, считают эксперты по моде Who What Wear.

Желтый (сливочное масло)

Среди самых популярных цветов сезона - сливочно-желтый, ставший настоящим фаворитом после нескольких лет господства нейтральных тонов. Этот теплый и мягкий оттенок добавляет света образу и отлично заменяет бежевый.

После длительного господства бежевого и кремового этот оттенок выглядит свежо, но при этом не выбивается из базовой палитры. Его легко комбинировать как с белым, так и с более глубокими оттенками - хаки, серым или шоколадным.

Небесно-голубой

Легкий, воздушный и по-настоящему летний – именно таким видят дизайнеры небесно-голубой цвет в 2025 году. В коллекциях Chloé, Chanel и Stella McCartney он представлен в полупрозрачных тканях и непринужденных фасонах. Этот цвет вызывает ассоциации с отпуском у моря и отлично подходит для создания непринужденных, романтичных образов.

Пудрово-розовый

Яркие розовые оттенки уступили место более сдержанным и утонченным тонам. Пудрово-розовый стал символом легкой женственности и романтики. Этот оттенок отлично смотрится в платьях, рубашках и даже брючных костюмах, добавляя образу мягкости без чрезмерной слащавости. Его активно используют известные бренды.

Мятный и морская пена

Зеленый в оттенках мяты или морской пены – идеальный вариант для тех, кто любит приглушенные естественные цвета. Он не кричащий, но при этом добавляет образу глубины и стиля. Такой цвет хорошо работает как в кэжуальных вещах, так и в официальной одежде, гармонично сочетаясь с белым, серым, кремовым и даже черным.

Лаванда

Лавандовый оттенок – один из самых поэтичных трендов сезона. Его приглушенный фиолетовый тон отсылает к лавандовым полям Прованса и добавляет образу нотку утонченности. Этот цвет отлично смотрится как в однотонных луках, так и в сочетании с нежными нейтралями. Лаванда – выбор для тех, кто хочет выглядеть мягко, но уверенно.

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