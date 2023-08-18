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Молодит и придает образу яркости! Назван самый модный оттенок волос осенью 2023. Фото

Яна Сончковская
Lady Oboz
2 минуты
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Медный цвет в тренде в 2023 году

Яркие прически снова приобретают популярность в 2023 году. Вместо огненно-рыжего стилисты советуют окрашивать волосы в медный с переходом в натуральный тон.

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Этим цветом можно подчеркнуть не только изысканность образа, но и темперамент женщины. В сложном сплетении палитры холодного металла меди и теплого золота раскрываются самые разные переливы. OBOZREVATEL рассказывает все, что известно о новом тренде в колористике.

Спокойный рыжий цвет стал трендом 2023 года.

При выборе оттенка следует обратить внимание на некоторые особенности внешности. Стилисты советуют для девушек с зелеными глазами темные медные оттенки. Обладательницам голубых глаз больше подходят светлые – пшеничный и имбирный. Такая комбинация придает выразительность взгляду.

Важно правильно подобрать оттенок медного

Сделать акцент на глубине карих глаз могут любые темные и насыщенные тона рыжего. Серым глазам подойдет рыжий цвет из холодной палитры, например, мерцающий медный. Женщинам в возрасте следует очень внимательно подходить к выбору цвета. Оптимальное решение – натуральные медные оттенки. Яркие и сочные краски больше подойдут молодым девушкам.

Эмили Ратаковски окрасилась в медный

Американская модель Эмили Ратаковски также выбрала модный медный цвет. Кареглазая красавица затонировала волосы в яркий цвет близкий к рыжему.

Омбре с медным цветом смотрится очень эффектно

Наиболее удачной техникой окраски является градиент от медного до натурального оттенка ваших волос. Таким образом, прическа продержится дольше и не нужно ежемесячно ее обновлять.

Ранее OBOZREVATEL писал о прическах, которые сильно старят. Их следует избегать женщинам после 40 лет.

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