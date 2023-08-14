Эти пять причесок сильно старят: избегайте их, если хотите выглядеть моложе. Фото

Женщины молодого возраста без следов старения на лице могут выглядеть на 10-15 лет старше. Всему может быть виной неправильная прическа.

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После 40 лет важно подобрать стрижку и определиться со стилем, который будет подчеркивать выигрышные стороны и скрывать недостатки. OBOZREVATEL рассказывает о прическах, которые безнадежно старят и выдают плохой вкус.

Ровная челка

Некоторые женщины считают, что густая челка с ровным срезом скроет морщины, впрочем, она добавляет больше лет, чем некоторые заломы на лице. Каре с симметричной челкой придает тяжести.

Стилисты рекомендуют предпочесть пышную прическу с филированными "порванными" прядями. Челку также следует сделать асимметричной и легкой, на бок или обе стороны как трендовая челка-шторка.

Длинные волосы с ровным срезом

Некоторые женщины считают, что длинные волосы омолаживают. Однако это миф. Если вы не обладательница густой и здоровой шевелюры, не стоит отращивать длину. Пряди лишены объема и густоты наоборот выдают возраст.

Симметричные стрижки

Симметричные стрижки смотрятся слишком просто и подчеркивают все недостатки. Особенно ровный срез не подходит полным девушкам с круглым типом лица.

Прически без челки не смогут скрыть морщины, именно поэтому визуально прибавляют возраста. Чтобы выглядеть немного моложе своих лет, лучше сделать косую или "порванную" челку.

Гаврош

Дерзкие прически, такие как гаврош, имеют прекрасный вид на ярких девушках с рок-душой, которые делают яркий макияж каждый день. Однако серьезным офисным работницам, которые одеваются скромно и делают натуральный мейк, она совсем не подходит. Контраст такого типа не омолаживает.

Лучше заменить ее прической "пикси", которая не только считается очень актуальной в последние сезоны, но и поможет сбросить несколько лет.

Ранее OBOZREVATEL писал о прически с 90-х, вновь ворвавшихся в моду. Эти стрижки смотрятся дорого и придают образу особого шарма.

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