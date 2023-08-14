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Эти пять причесок сильно старят: избегайте их, если хотите выглядеть моложе. Фото

Яна Сончковская
Lady Oboz
2 минуты
2,9 т.
Симметричные прически старят

Женщины молодого возраста без следов старения на лице могут выглядеть на 10-15 лет старше. Всему может быть виной неправильная прическа.

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После 40 лет важно подобрать стрижку и определиться со стилем, который будет подчеркивать выигрышные стороны и скрывать недостатки. OBOZREVATEL рассказывает о прическах, которые безнадежно старят и выдают плохой вкус.

  • Ровная челка
Ровная челка прибавляет лет.

Некоторые женщины считают, что густая челка с ровным срезом скроет морщины, впрочем, она добавляет больше лет, чем некоторые заломы на лице. Каре с симметричной челкой придает тяжести.

Стилисты рекомендуют предпочесть пышную прическу с филированными "порванными" прядями. Челку также следует сделать асимметричной и легкой, на бок или обе стороны как трендовая челка-шторка.

  • Длинные волосы с ровным срезом
Симметричные стрижки старят

Некоторые женщины считают, что длинные волосы омолаживают. Однако это миф. Если вы не обладательница густой и здоровой шевелюры, не стоит отращивать длину. Пряди лишены объема и густоты наоборот выдают возраст.

  • Симметричные стрижки
Каре без чуба старит

Симметричные стрижки смотрятся слишком просто и подчеркивают все недостатки. Особенно ровный срез не подходит полным девушкам с круглым типом лица.

Прически без челки не смогут скрыть морщины, именно поэтому визуально прибавляют возраста. Чтобы выглядеть немного моложе своих лет, лучше сделать косую или "порванную" челку.

  • Гаврош
Прическа 70-х больше не в моде

Дерзкие прически, такие как гаврош, имеют прекрасный вид на ярких девушках с рок-душой, которые делают яркий макияж каждый день. Однако серьезным офисным работницам, которые одеваются скромно и делают натуральный мейк, она совсем не подходит. Контраст такого типа не омолаживает.

Лучше заменить ее прической "пикси", которая не только считается очень актуальной в последние сезоны, но и поможет сбросить несколько лет.

Ранее OBOZREVATEL писал о прически с 90-х, вновь ворвавшихся в моду. Эти стрижки смотрятся дорого и придают образу особого шарма.

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