Эти пять причесок сильно старят: избегайте их, если хотите выглядеть моложе. Фото
Женщины молодого возраста без следов старения на лице могут выглядеть на 10-15 лет старше. Всему может быть виной неправильная прическа.
После 40 лет важно подобрать стрижку и определиться со стилем, который будет подчеркивать выигрышные стороны и скрывать недостатки. OBOZREVATEL рассказывает о прическах, которые безнадежно старят и выдают плохой вкус.
- Ровная челка
Некоторые женщины считают, что густая челка с ровным срезом скроет морщины, впрочем, она добавляет больше лет, чем некоторые заломы на лице. Каре с симметричной челкой придает тяжести.
Стилисты рекомендуют предпочесть пышную прическу с филированными "порванными" прядями. Челку также следует сделать асимметричной и легкой, на бок или обе стороны как трендовая челка-шторка.
- Длинные волосы с ровным срезом
Некоторые женщины считают, что длинные волосы омолаживают. Однако это миф. Если вы не обладательница густой и здоровой шевелюры, не стоит отращивать длину. Пряди лишены объема и густоты наоборот выдают возраст.
- Симметричные стрижки
Симметричные стрижки смотрятся слишком просто и подчеркивают все недостатки. Особенно ровный срез не подходит полным девушкам с круглым типом лица.
Прически без челки не смогут скрыть морщины, именно поэтому визуально прибавляют возраста. Чтобы выглядеть немного моложе своих лет, лучше сделать косую или "порванную" челку.
- Гаврош
Дерзкие прически, такие как гаврош, имеют прекрасный вид на ярких девушках с рок-душой, которые делают яркий макияж каждый день. Однако серьезным офисным работницам, которые одеваются скромно и делают натуральный мейк, она совсем не подходит. Контраст такого типа не омолаживает.
Лучше заменить ее прической "пикси", которая не только считается очень актуальной в последние сезоны, но и поможет сбросить несколько лет.
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