Молочные ногти в прошлом: в тренды ворвался новый летний маникюр

В первой половине года главным трендом в маникюре были молочные ногти – один из вариантов нюдового дизайна. Впрочем, с приходом лета значительно больший интерес начали вызывать ногти с эффектом бликов на воде в бассейне.

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Простой, но привлекательный, этот маникюр действительно привлекает внимание и при этом имеет достаточно сдержанный вид. В чем секрет его популярности и как сделать себе покрытие с эффектом воды в бассейне, разбиралось издание Who What Wear.

Чтобы представить себе, как выглядит такой маникюр, вспомните солнечный день, который вы провели у бассейна. Свет бликовал от мелких волн воды и создавал причудливый рисунок. Максимально точное воспроизведение этой игры света и тени и стало вдохновением для создания маникюра с эффектом воды в бассейне.

Проще говоря, основой такого дизайна является синий лак с дымчатым водянистым финишем. При этом оттенок синего для базы может быть любой – от нежной бирюзы до глубокого кобальтового. Главную скрипку играет блестящее финишное покрытие, имитирующее поверхность воды.

Чтобы сделать маникюр с эффектом воды в бассейне дома, начните с того, какой тип "воды" вы хотите получить. Это может быть прозрачная голубая вода неглубокого бассейна или насыщенный непрозрачный синий, намекающий на глубины океана. Также определите, что вы хотите создать – водянистый полупрозрачный маникюр или стремитесь достичь эффекта ряби на поверхности. Процесс создания маникюра также будет отличаться в зависимости от того, будете вы использовать обычный лак или гелевый. Далее распишем шаги для обычного лака.

Начните с нанесения базы, а затем покрасьте ногти синим лаком. Оттенок синего выбирайте на свой вкус.

После того, как первый слой покрытия высохнет, возьмите более глубокий синий оттенок и нанесите его поверх первого цвета. Пока лак еще влажный, аккуратно нажмите или постучите по ногтям крошечным смятым кусочком пищевой пленки. Этот прием создаст эффект ряби на воде.

Когда и второй слой лака полностью высохнет, закрепите свой маникюр блестящим глянцевым финишным покрытием. Оно также поможет сгладить любую нежелательную текстуру.

Если же вы привыкли доверять свои ногти профессионалам, в таком случае, перед походом в салон соберите референсы того, каким именно вы видите свой маникюр. Это поможет вам лучше объясниться с мастером и получить четко то, чего вы желаете.

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