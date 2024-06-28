Мгновенно подтягивает лицо: как правильно пользоваться консилером
Консилер – универсальное средство, которое поможет не только скрыть прыщи и пигментные пятна, но и оказать визуальный эффект лифтинга. Плотная текстура снизит видимость прыщей, расширенных пор, покраснений, мелких морщин и других несовершенств.
Этот бьюти-продукт имеет разную консистенцию и состав, однако важно освоить правильную технику нанесения. Эксперты рассказали, как сделать мгновенную визуальную подтяжку лица с помощью консилера.
Для чего нужен консилер
Консилер – действительно уникальное косметическое средство, незаменимое в повседневном макияже.
Консиллер может:
- выровнять тон лица;
- скрыть расширенные поры;
- затонировать проблемные места – пигментные пятна, прыщи и т.п.;
- сделать морщины менее заметными;
- замаскировать гиперпигментацию, сосудистую сеточку, красноту.
Эффект мгновенного лифтинга
Профессиональные визажисты говорят, что консилер можно использовать для подтяжки лица.
Следует нанести консилер на определенные участки лица, включая внешний угол глаза и изгиб рта, чтобы получить эффект лифтинга. Эта техника подходит для любого тона кожи и формы лица.
- Лучше выбрать консилер, который немного светлее вашего тона кожи. Нанесите средство на наружные уголки глаз, затем поднимите слегка вверх и потяните его к виску.
- Нанесите консиллер на наружный угол рта.
- Чтобы скрыть мешки под глазами, добавьте немного средства к внутреннему уголку глаз и вдоль ноздрей.
- В завершение проведите консилером под скулами.
- Возьмите кисточку для макияжа или спонж и растушуйте консилер движениями вверх. Ваше лицо мгновенно подтянется.
- Закрепите результат прозрачной пудрой, чтобы макияж держался подольше.
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