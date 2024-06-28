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Мгновенно подтягивает лицо: как правильно пользоваться консилером

Алина Милсент
Lady Oboz
1 минута
273
Мгновенно подтягивает лицо: как правильно пользоваться консилером

Консилер – универсальное средство, которое поможет не только скрыть прыщи и пигментные пятна, но и оказать визуальный эффект лифтинга. Плотная текстура снизит видимость прыщей, расширенных пор, покраснений, мелких морщин и других несовершенств.

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Этот бьюти-продукт имеет разную консистенцию и состав, однако важно освоить правильную технику нанесения. Эксперты рассказали, как сделать мгновенную визуальную подтяжку лица с помощью консилера.

Для чего нужен консилер

Консилер – действительно уникальное косметическое средство, незаменимое в повседневном макияже.

Консиллер может:

  • выровнять тон лица;
  • скрыть расширенные поры;
  • затонировать проблемные места – пигментные пятна, прыщи и т.п.;
  • сделать морщины менее заметными;
  • замаскировать гиперпигментацию, сосудистую сеточку, красноту.

Эффект мгновенного лифтинга

Профессиональные визажисты говорят, что консилер можно использовать для подтяжки лица. 

Следует нанести консилер на определенные участки лица, включая внешний угол глаза и изгиб рта, чтобы получить эффект лифтинга. Эта техника подходит для любого тона кожи и формы лица.

  • Лучше выбрать консилер, который немного светлее вашего тона кожи. Нанесите средство на наружные уголки глаз, затем поднимите слегка вверх и потяните его к виску.
  • Нанесите консиллер на наружный угол рта.
  • Чтобы скрыть мешки под глазами, добавьте немного средства к внутреннему уголку глаз и вдоль ноздрей.
  • В завершение проведите консилером под скулами.
  • Возьмите кисточку для макияжа или спонж и растушуйте консилер движениями вверх. Ваше лицо мгновенно подтянется.
  • Закрепите результат прозрачной пудрой, чтобы макияж держался подольше.
Мгновенно подтягивает лицо: как правильно пользоваться консилером

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