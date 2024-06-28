Мгновенно подтягивает лицо: как правильно пользоваться консилером

Консилер – универсальное средство, которое поможет не только скрыть прыщи и пигментные пятна, но и оказать визуальный эффект лифтинга. Плотная текстура снизит видимость прыщей, расширенных пор, покраснений, мелких морщин и других несовершенств.

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Этот бьюти-продукт имеет разную консистенцию и состав, однако важно освоить правильную технику нанесения. Эксперты рассказали, как сделать мгновенную визуальную подтяжку лица с помощью консилера.

Для чего нужен консилер

Консилер – действительно уникальное косметическое средство, незаменимое в повседневном макияже.

Консиллер может:

выровнять тон лица;

скрыть расширенные поры;

затонировать проблемные места – пигментные пятна, прыщи и т.п.;

сделать морщины менее заметными;

замаскировать гиперпигментацию, сосудистую сеточку, красноту.

Эффект мгновенного лифтинга

Профессиональные визажисты говорят, что консилер можно использовать для подтяжки лица.

Следует нанести консилер на определенные участки лица, включая внешний угол глаза и изгиб рта, чтобы получить эффект лифтинга. Эта техника подходит для любого тона кожи и формы лица.

Лучше выбрать консилер, который немного светлее вашего тона кожи. Нанесите средство на наружные уголки глаз, затем поднимите слегка вверх и потяните его к виску.

Нанесите консиллер на наружный угол рта.

Чтобы скрыть мешки под глазами, добавьте немного средства к внутреннему уголку глаз и вдоль ноздрей.

В завершение проведите консилером под скулами.

Возьмите кисточку для макияжа или спонж и растушуйте консилер движениями вверх. Ваше лицо мгновенно подтянется.

Закрепите результат прозрачной пудрой, чтобы макияж держался подольше.

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