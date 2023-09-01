Маникюр на миллион: эти 5 лаков для ногтей всегда смотрятся дорого
Модницы, которые регулярно посещают мастеров ногтевого сервиса или самостоятельно красят ногти, знают, как важно правильно подобрать лак. Цвет или дизайн изменить не так легко, как наряды, поэтому подходить к этому вопросу следует рационально.
Хотя мода и меняется каждый сезон, некоторые оттенки остаются актуальными каждый год. Их еще называют "дорогими" цветами, ведь эти лаки не ориентированы на то, чтобы привлекать внимание, а служат элегантным дополнением к образу. О них более подробно рассказали Who What Wear (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Бургундовый
Оттенок с нераспространенным названием носит его в честь одного из самых известных винодельческих регионов Франции. Поэтому очевидно, что он напоминает цвет вина. Это сочетание глубокого коричневого и красного с темно-фиолетовым оттенком. Особенно красиво бургундовый переливается на солнце.
Темно-синий
Однотонный синий цвет – это самый простой способ добавить краски в дизайн, но остаться элегантной. Красавицам, которым надоел нюд, может понравиться цвет темного неба.
Бежевый
Классические бежевые оттенки – беспроигрышный вариант. Разнообразие этих лаков может порадовать скептиков, считающих, что сдержанный маникюр всегда одинаков. Персиковый, латте, серо-коричневый и еще много разных оттенков относятся к бежевому дизайну.
Цвет леса
Представляя этот лак на руках, следует думать о дождливом и густом лесу, где преобладают холодные оттенки. Он не похож на изумрудный, ведь имеет более темный подтон.
Белый полупрозрачный
Классический "дорогой" маникюр – это светлое полупрозрачное покрытие без лишних украшений и рисунков. Такие ногти будут выглядеть ухоженно и подходить под любой образ.
Ранее OBOZREVATEL писал, что такое латте-френч и почему от него в восторге все модницы. Этот дизайн называют "маникюром богатой девочки".
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