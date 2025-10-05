Маникюр на короткие ногти: 8 стильных идей на осень 2025, которые захочется повторить

Хотя летом модницы восхищались вишневыми оттенками и масляно-желтыми дизайнами, осень 2025 года привнесла новую волну нейл-трендов. Звездные мастера маникюра задают тон, а Pinterest и TikTok наполняются осенними идеями – от кофейных оттенков до кошачьих глаз.

Короткие ногти в этом сезоне не ограничение, а стильный выбор: они выглядят аккуратно, удобно и подходят для любого образа – от офисного до вечернего, отмечают в Woman.com.

1. Переход к осени с дизайном в горошек

Ногти в горошек остаются актуальными и осенью. Тренд, который полюбили Хейли Бибер и Сабрина Карпентер, получил осеннее обновление – с сиреневыми, бордовыми или шоколадными точками на нюдовой основе. Добавьте тыквенно-оранжевые акценты – и получите стильный, но ненавязчивый вариант для повседневного образа.

2. Почувствуйте уют с ногтями кофейного цвета

Коричневые оттенки напоминают о горячем латте или какао с корицей. Осень 2025 года объявляет кофейные ногти новой классикой сезона. Выберите лак в тоне Boho Rodeo от Essie или создайте набор в стиле Skittles, соединив несколько оттенков кофеиновой палитры – от кремового до эспрессо.

3. Ногти в стиле нового альбома Тейлор Свифт

В честь выхода пластинки The Life of a Showgirl фанаты Тейлор Свифт создают нейл-дизайны в бирюзово-оранжевой гамме и с блестками. Добавьте эффект кошачьего глаза или серебряные украшения – и ваш маникюр будет выглядеть как сценический образ самой певицы.

4. Сочетайте темно-синий и коричневый

Неожиданное, но чрезвычайно стильное сочетание для осени. Лак в оттенке глубокого синего прекрасно контрастирует с шоколадно-коричневыми тонами. Такой маникюр можно дополнить мелким узором – от черепахового панциря до горошка.

5. Кошачьи глаза и животные принты

Магнитные лаки с эффектом кошачьего глаза остаются фаворитами. Они сочетают блеск, глубину и легкое "хищное" настроение. Попробуйте тигровые полоски или леопардовые пятна в теплых осенних оттенках – нежно-оранжевом, золотистом или розовом.

6. Модный пэчворк – тренд из Pinterest

Пэчворк в нейл-дизайне – это сочетание различных фактур и узоров, напоминающих лоскутки теплого одеяла. В этом сезоне дизайнеры предлагают экспериментировать с цветами, полосками и геометрией в желто-розовых и оранжевых тонах. Такой маникюр выглядит креативно и уютно одновременно.

7. Осовремененный черепаховый панцирь

Классический принт с карамельно-золотистыми оттенками снова в моде. Но теперь его сочетают с французским маникюром или золотыми блестками. Этот вариант идеально подходит к осенним аксессуарам – от сережек до шарфов.

8. Нюдовый маникюр в стиле красной дорожки

После церемонии "Эмми" нюдовые ногти официально закрепились как тренд сезона. Дженна Ортега и Селена Гомес выбрали теплые бежево-абрикосовые оттенки – и этот лаконичный маникюр отлично подходит к любому стилю. Чтобы добавить изюминки, попробуйте хромированное покрытие или легкий блеск.

