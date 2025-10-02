Лесю Никитюк случайно покрасили не в тот цвет: результат получился 'роскошный'

Телеведущая Леся Никитюк, которая много лет не меняла имидж и оставалась блондинкой, внезапно примерила на себя новый образ. Звезду украинских телешоу ненароком покрасили в значительно более темный оттенок.

Видео дня

И хотя финальный результат стал для артистки неожиданностью, ее стилист заверил, что ведущая имеет "роскошный" вид. Об этом стало известно из Instagram-stories Леси Никитюк.

"Покрасили меня и как будто темноватый получился цвет. Но я думаю, что он вымоется", – поделилась знаменитость.

Она отметила, что ранее формула краски была такая же, однако на этот раз результат перевоплощения получился иным. Стилист, который стоял позади Никитюк, отреагировал на ее новый имидж одним словом: "Роскошная".

Как видно на фото, артистка стала шатенкой, но светлые блики в ее волосах остались. В частности, гораздо светлее выглядят передние пряди телеведущей.

Стоит заметить, что Леся Никитюк не боится экспериментировать с образами, однако обычно использует для этого парики. Ее блонд давно стал визитной карточкой телеведущей на экране.

Ранее OBOZ.UA писал о стильных прическах, которые могут заменить стрижку боб.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.