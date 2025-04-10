Легкие и стильные брюки стали главным трендом года: в них комфортно даже в жару

В этом сезоне мода делает ставку на комфорт, воздушность и природные материалы. Дизайнеры и стилисты уже успели определиться со своим фаворитом – белые льняные брюки. Они массово появляются в гардеробах модниц во всем мире, заполняют Instagram-ленты инфлюэнсеров и украшают витрины популярных брендов.

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Как пишут эксперты модного портала Who What Wear, легкий и стильный элемент образа легко стилизовать с разной одеждой. Есть и другие преимущества льняных брюк.

Прежде всего, лён — идеальный материал для жаркого времени года. Он "дышит", впитывает влагу, быстро высыхает и дарит приятное ощущение прохлады на теле. Белый цвет придает образу свежести, легкости и зрительно омолаживает. К тому же, в 2025 году белый станет главным цветом лета, вытеснив даже бежевую классику.

Льняные брюки прекрасно сидят как на худощавых, так и на пышных фигурах. Благодаря прямому или слегка расклешенному крою, они вытягивают силуэт и делают фигуру более стройной.

Стильные брюки также могут похвастаться своей универсальностью. Они подходят как для городских прогулок, так и для отдыха на море или деловых встреч. Важно лишь знать, с чем стилизовать этот элемент гардероба в разных случаях.

Можно стилизовать лён с кроп-топом или льняной рубашкой для расслабленного бохо-лука. Добавьте соломенную шляпу и плетеную сумку, чтобы выглядеть идеально во время пляжного отпуска.

С жакетом oversize или жилетом льняные брюки позволят создать образ в стиле городской шик, легко адаптирующийся для офиса или прогулок.

В сочетании с топом-бюстье и каблуками – вечерний вариант, который выглядит особенно эффектно, придает женственности и сексуальности на свидании, вечеринке или светском мероприятии.

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