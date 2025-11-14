Лайфхак 'для ленивых': 6 стрижек, которые не нужно укладывать

Лучшие стрижки – это те, которые не требуют от вас возвращаться в салон через несколько недель для того, чтобы обновить их и подправить.

Вот шесть стрижек, которые не требуют особого ухода и действительно сделают укладку волос легкой, независимо от их текстуры. От боба до челки и длинных слоев – все они модные и шикарные, только без лишних хлопот, пишет Cosmopolitan.

Длинный каскад

Эту стрижку не только легко отрастить, также существует множество способов укладки, что делает ее золотой жилой для разнообразных образов. Вспомните, например, Дженну Ортегу. Простая укладка феном с мягкими кончиками выглядит свежо с этой стрижкой. Но она могла бы легко добавить кудри, волны, более закругленный вид с помощью утюжка, поднять волосы наполовину, добавить аксессуары — возможности безграничны.

Итальянский боб

Если у вас густые волосы, текстурированный боб (например, "итальянский боб", которым увлекается TikTok) может помочь добавить вашим ему немного подвижности и значительно сократить время укладки. Хотя тупой боб – замечательная стрижка для тонких волос, он может требовать постоянного подстригания у стилиста, чтобы кончики были идеальными. С несколькими дополнительными слоями, особенно вокруг лица, вы получите немного больше времени.

Челка со слоями, обрамляющими лицо

Исторически челка не кажется такой уж неприхотливой стрижкой. Конечно, ее нужно подстригать время от времени, чтобы не загораживать обзор. Но с несколькими прядями, обрамляющими лицо, рядом они отрастают достаточно плавно. Раздвиньте их в прямую челку или же уложите набок, чтобы создать боковую челку. Затем, если вы решите серьезно отрастить ее, она начнет выглядеть больше как длинные слои, которые сочетаются с другими вашими прядями.

Лоб с пробором

Если вы ненавидите ходить в салон, лоб – это всегда хорошая идея, независимо от вашего типа или текстуры волос. Эта стрижка средней длины достаточно длинная, чтобы ее можно было зачесать назад (конечно, это важно для ленивых), но не имеет таких же ограничений по укладке, как короткий боб. С пробором посередине и тупыми кончиками она проста, но шикарна.

Классический шег

Это, действительно, замечательная стрижка, которая не требует особого ухода. Дело в том, что она выглядит еще лучше, когда начинает отрастать — так она становится более легкой. В шег нет ничего драгоценного. Она должна быть легкой и богемной.

Челка набок

Хотя традиционная челка может казаться проблемой для постоянной укладки, этот пробор на самом деле очень прост. Несмотря ни на что, вы всегда будете иметь идеальный образ, просто откинув волосы набок. А поскольку эти пряди длинные, они не нуждаются в таком же уходе, как короткая челка.

