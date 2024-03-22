Квадратные туфли, спортивный костюм и джинсы-мальвины носили все: какой была мода в 90-х. Фото и видео

Еще очень многие тренды 90-х остаются забытыми, даже несмотря на цикличность моды. Кислотного цвета лосины, джинсы-мальвины и туфли с квадратным мысом сейчас кажутся нелепыми элементами образа, но более 30 лет назад по ним все фанатели.

В сети всплыло старое видео, сюжет телепередачи о моде 90-х, где показали все самые сильные вещи того времени. OBOZ.UA решил поностальгировать наряду с пользователями сети.

Свитер Boys

И женщины, и мужчины разных возрастов в свое время фанатели от разноцветного растянутого свитера с надписью Boys и пестрым принтом. Такой носили в школу, на работу и встречи с друзьями.

Спортивные костюмы

Широкая "олимпийка" и штаны с заклепками, которые снимались одним резким движением – настоящий хит того времени. Если верх такого костюма мог отличаться по цветам и брендам, то низ обязательно оставался черным.

У девушек в запасе еще была пара кислотных лосин, которые бросались в глаза издалека. Зеленые, желтые, розовые, фиолетовые и другие яркие оттенки считались трендовыми.

Малиновый пиджак

В 90-е классические костюмы носили не только по праздникам, но и повседневно. Самыми модными считались варианты малинового цвета, оверсайз и с массивными подкладкиами под плечи.

Джинсы-мальвины

Приобрести пару трендовых джинсов можно было в магазине, но куда чаще их искали на базарах. Там приветливые продавщицы охотно приглашали покупателей "на картонку", чтобы примерить товар.

Туфли с квадратным мысом

Современная мода не допускает комбинаций спортивной одежды и классической черной обуви, если речь идет о обыденном образе или официальном стиле. В 90-х это никого не волновало, поэтому "квадратную" пару можно было заметить в сочетании со спортивным костюмом, "вареными" джинсами, малиновыми пиджаками и т.д.

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