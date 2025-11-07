Кроссовки из 70-х станут главным трендом сезона: как они выглядят

Актриса и режиссер Кэти Холмс, которая часто становится первопроходцем в трендах, вышла в свет в культовых кроссовках Nike Cortez. Именно эта модель, дебютировавшая в конце 60-х и получившая популярность в 70-х, может стать самой модной спортивной обувью следующего сезона.

Об этом пишет модный глянец Vogue, отмечая умение Холмс балансировать между "витринными" образами на подиумах и повседневной одеждой. Новый кэжуальный лук, который она выгуляла на улицах Нью-Йорка, уже успели рассмотреть "под микроскопом".

Актриса надела свободный свитер насыщенного винно-красного оттенка с большим номером спереди. Расслабленный крой и несложный принт добавляет образу молодежной динамики, но не выглядит слишком небрежно. Его дополнили свободные брюки темного цвета.

Но ключевой акцент наряда – ретро-кроссовки из белой кожи с красным логотипом, отсылающие к эстетике 70-х. Их простой силуэт и низкая подошва придают образу легкий намек на спортивный стиль, но не делают его похожим на тренировочный.

Nike Cortez – это, без сомнения, культовые кроссовки. Они появились в продаже еще в конце 1960-х и стали настоящим символом следующего десятилетия. Их история началась с идеи создать удобную обувь для бегунов: легкую, с мягкой подошвой и хорошей амортизацией. На то время это был прорыв, ведь большинство беговых кроссовок имели жесткую подошву.

Модники всего мира оценили комфорт Cortez и начали все чаще использовать их для других видов спорта, скейтинга и обычных прогулок. Их лаконичный дизайн позволяет комбинировать кроссовки с разными стилями и цветовой гаммой.

