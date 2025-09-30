Какой педикюр выбрать осенью: самые трендовые идеи

Осень – время перемен, и не только в гардеробе. Со снижением температуры и периодом уютных вечеров мы стремимся к теплым оттенкам в макияже, волосах и даже в педикюре.

Летние яркие цвета уступают место более глубоким, естественным и изящным оттенкам. Поэтому эксперты рассказали, какие педикюрные тренды станут главными осенью 2025 года.

Минимализм

Осень вовсе не обязательно означает темные цвета. Актуальными остаются нюдовые и пастельные оттенки. Бежевый, нежно-розовый или перламутровый педикюр выглядит сдержанно, элегантно и подходит к любому стилю. Дополнительный акцент можно сделать с помощью хромового или жемчужного блеска.

3D-декор

В этом году педикюр выходит за рамки цвета и дополняется объемными украшениями. Металлические вставки, золотые и розово-золотые акценты добавляют глубины и роскоши. Такой педикюр прекрасно перекликается с богатством осенних оттенков и выглядит празднично даже в повседневных образах.

Оттенок "Тиффани"

Неожиданным фаворитом осени стал легендарный голубой Tiffany Blue. Хоть он больше ассоциируется с летом, осенью этот оттенок дарит яркий акцент и контрастирует с теплой одеждой. Идеальный вариант для тех, кто хочет разнообразить классические осенние палитры.

Темно-синий

Черный лак остается классикой, но его более мягкий вариант – глубокий темно-синий – становится фаворитом сезона. Он добавляет глубины образу. К тому же идеально сочетается с джинсами – главным осенним элементом гардероба.

Осенние естественные осенние тона

Осень невозможно представить без земных оттенков. Шоколадный, карамельный, моховой или шалфейный зеленый создают ощущение тепла и уюта. Они ассоциируются с кофе, пряностями, теплой одеждой и меняющейся природой. Такие цвета легко сочетать между собой и комбинировать с бордовым, кремовым или горчичным.

