Какой педикюр выбрать осенью: самые трендовые идеи
Осень – время перемен, и не только в гардеробе. Со снижением температуры и периодом уютных вечеров мы стремимся к теплым оттенкам в макияже, волосах и даже в педикюре.
Летние яркие цвета уступают место более глубоким, естественным и изящным оттенкам. Поэтому эксперты рассказали, какие педикюрные тренды станут главными осенью 2025 года.
Минимализм
Осень вовсе не обязательно означает темные цвета. Актуальными остаются нюдовые и пастельные оттенки. Бежевый, нежно-розовый или перламутровый педикюр выглядит сдержанно, элегантно и подходит к любому стилю. Дополнительный акцент можно сделать с помощью хромового или жемчужного блеска.
3D-декор
В этом году педикюр выходит за рамки цвета и дополняется объемными украшениями. Металлические вставки, золотые и розово-золотые акценты добавляют глубины и роскоши. Такой педикюр прекрасно перекликается с богатством осенних оттенков и выглядит празднично даже в повседневных образах.
Оттенок "Тиффани"
Неожиданным фаворитом осени стал легендарный голубой Tiffany Blue. Хоть он больше ассоциируется с летом, осенью этот оттенок дарит яркий акцент и контрастирует с теплой одеждой. Идеальный вариант для тех, кто хочет разнообразить классические осенние палитры.
Темно-синий
Черный лак остается классикой, но его более мягкий вариант – глубокий темно-синий – становится фаворитом сезона. Он добавляет глубины образу. К тому же идеально сочетается с джинсами – главным осенним элементом гардероба.
Осенние естественные осенние тона
Осень невозможно представить без земных оттенков. Шоколадный, карамельный, моховой или шалфейный зеленый создают ощущение тепла и уюта. Они ассоциируются с кофе, пряностями, теплой одеждой и меняющейся природой. Такие цвета легко сочетать между собой и комбинировать с бордовым, кремовым или горчичным.
